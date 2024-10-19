Перевод часов на зимнее время: куда нужно крутить стрелку

В этом году Верховная Рада приняла закон об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 года украинцы переведут стрелки часов – и останутся на зимнем времени. Произойдет это 27 октября.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает об особенностях последнего перевода часов. Куда нужно крутить стрелки и когда произойдет переход – читайте в материале.

Куда и когда переводить часы

27 октября 2024 в 04:00 часы нужно перевести на один час назад – на 03:00, что даст всем дополнительный час сна.

Традиционно часы в воскресенье, чтобы у людей была возможность хоть немного адаптироваться к новому времени.

Следующего перехода на летнее время, традиционно происходившего в последнее воскресенье марта, не будет. Парламентарии подчеркнули, что закон направлен прежде всего на защиту здоровья населения: ученые и врачи неоднократно отмечали, что перевод часов имеет ряд негативных последствий, в частности в период адаптации.

Однако Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому из-за отмены перехода на летнее время. Сотрудники общественной организации отмечают, что решение было принято без экспертных выводов специалистов, а отмена сезонного перевода времени приведет к напрасным затратам электроэнергии.

Особенности перевода часов

Компьютеры, планшеты, смартфоны и смарт-часы перейдут на зимний автоматически, их переводить не нужно. А вот механические часы, время на бытовых приборах или старых мобильных телефонах придется настроить вручную.

Европарламент, кстати, еще в 2019 году поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. Какие страны будут и далее переходить на летнее время – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.