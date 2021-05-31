Так, друзья — сегодня будет пост с развернутым рецептом о том, как можно очень легко вернуться назад в СССР. Несколько лет назад фейсбук-юзер по имени Альберт Толоконников написал гениальный текст, который нужно обязательно прочитать всем фанатам СССР — особенно тем, кто хочет туда вернуться. Альберт написал практически готовый мануал, как это можно осуществить на практике — рецепт оказался достаточно простым и сработает как отлично смазанная машина времени)

Итак, в сегодняшнем посте — рецепт того, как можно вернуться "Назад в СССР", практически пошаговая инструкция — которая рекомендуется для всех, кто ещё по какой-то причине хочет вернуться в Советский Союз. Для усиления впечатления я разбил текст на смысловые абзацы и проиллюстрировал его фотографиями эпохи позднего совка, пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, вот рецепт от Альберта: "Вернуться в СССР можно достаточно просто:

1 Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ.

2 Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый канал Российского телевидения.

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3 Заменяете туалетную бумагу газетами.

4 Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки.

5 Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут.

6 Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае.

7 Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать.

8 Зубы попросить лечить без обезболивающего.

9 И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР. Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год."

Вот такой рецепт возврата назад в СССР предложил Альберт Толоконников. Как вам такое, что скажете, действенный рецепт? Хотели бы вернуться в такой СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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