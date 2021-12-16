Kyiv Jewish Forum: усиление антисемитских настроений из-за пандемии и совместная работа МВД с полицией Израиля

15-16 декабря в режиме онлайн-конференции проходит Kyiv Jewish Forum-2021. Форум основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем обсуждения на форуме – рост антисемитизма в мире и противостояние ему.

Пандемия коронавируса усилила наблюдаемые во всех странах антисемитские настроения. Сегодня в мире опасно быть евреем, заявила на третьем Kyiv Jewish Forum глава Бюро МИД Израиля по всемирным еврейским делам и мировым религиям Шуле Давидович.

"Конечно, есть некоторые положительные тенденции, но, к сожалению, даже данные ФБР показывают, что один из трех евреев в Америке или где-то еще чувствует себя незащищенным и подвергся акту антисемитизма в любом его проявлении", — охарактеризовала она ситуацию с отношением к евреям в мире.

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Сегодня, по мнению Давидовича, существует множество проявлений антисемитизма, а не только классическое. Например, антисемиты распространяют ложь, что евреи якобы отвечают за распространение коронавируса, зарабатывают деньги на вакцине от коронавируса и т.д.

Отвечая на вопрос о самых тревожных позициях Израиля антисемитских тенденциях, Давыдович отметила, что антисемитизм происходит от радикально левых.

"Мы видим разжигание ненависти, где даже политики используют формулировки, которые нормализуют антиизраильскую деятельность или антиизраильские заявления, что на самом деле является антиеврейским проявлением. Конечно, есть также антисемитизм, происходящий от мусульманского мира… И мы видим резкий рост разжигания ненависти в разных социальных сетях", – отметила Давидович.

Другая очень тревожная и, возможно, одна из самых токсичных тенденций, наблюдается в университетских кампусах, где еврейские студенты ежедневно подвергаются нападениям за то, что они евреи, их родственники из Израиля, что они идентифицируют себя с государством Израиль.

"Они не могут писать что-либо в социальных сетях в пользу Израиля, потому что не только их появление в кампусе будет вызывать агрессию против них, но и их профессора в университетах могут снизить им оценки. Они боятся говорить на иврите, носить звезду Давида и говорить в кампусах, что они евреи", — сказала Давидович.

Европейская комиссия разработала стратегию борьбы с антисемитизмом и улучшения еврейской жизни. Об этом, выступая на Kyiv Jewish Forum, сообщила координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом и содействию еврейской жизни Катарина фон Шнурбейн.

По ее словам, эта стратегия является первым подобным системным решением по борьбе с антисемитизмом в Евросоюзе.

"Это первая в истории ЕС стратегия борьбы с антисемитизмом и укрепления еврейской жизни, это сильное политическое заявление, которое действительно является позицией ЕС и его решимости положить конец антисемитизму и посвятить себя будущей еврейской жизни в Европе", – подчеркнула фон Шнурбейн.

Также она отметила важность сохранения памяти о Холокосте, поскольку с каждым годом воспоминания о тех трагических событиях постепенно забываются или искажаются.

"Сейчас мы видим изменение памяти Холокоста… Выжившие того времени умирают, и нам нужно адаптироваться к более разнообразному обществу, которое становится более цифровым", – заявила координатор Еврокомиссии.

Одним из эффективных приемов сохранения памяти о Холокосте фон Шнурбейн считает демонстрацию исторических локаций, причастных к событиям того времени.

"Нам нужно показывать обстоятельства, следы уничтоженных еврейских домов, показывать места депортации, которые также существуют сегодня… Необязательно можно увидеть какие-то следы преступлений того времени, однако нам необходимо напоминать о тех временах, когда мы говорим о том, что уровень антисемитизма снова растет", – подытожила она.

Министерство внутренних дел Украины работает сразу по нескольким направлениям, способствующим укреплению украинско-израильских отношений. Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский во время Kyiv Jewish Forum.

За 11 месяцев этого года в Украине было возбуждено 10 уголовных дел по фактам действий, которые можно интерпретировать как проявления антисемитизма.

"Большинство этих дел находится под личным контролем руководства Национальной полиции и состояние расследования регулярно проверяется", — отметил глава МВД.

Согласно ранее достигнутой договоренности, министерство ежемесячно обменивается информацией о выявленных проявлениях антисемитизма с Еврейской конфедерацией Украины.

Монастырский рассказал, что задачей МВД является обеспечение безопасного и организованного празднования Рош ха-Шана, во время которого происходит масштабное паломничество хасидов к могиле цадика Нахмана в Умани.

Он также напомнил, что, кроме Умани, местами паломничества хасидов в Украине также Меджибож, Белз, Бердичев, Брацлав, Гадяч, Садгора и другие населенные пункты.

"В этом году в Украину приехало около 30 тысяч паломников со всего мира. Все мероприятия проводились на должном уровне. В этом нам помогают и наши коллеги из Государства Израиль, отправляя полицию и спасателей прямо из Израиля", – сказал министр внутренних дел.

Кроме того, МВД инициировало разработку межведомственного механизма для уменьшения количества отказов при пересечении границ гражданами Израиля и Украины, ранее носившими массовый характер, несмотря на договоренность о безвизовом режиме между странами.

"В связи с пандемией COVID-19 и введением ограничений на пересечение израильско-украинской границы иностранцами в 2020-2021 годах этот вопрос временно утратил актуальность. Однако с возобновлением путешествий подобные ситуации могут повториться", — подчеркнул Монастырский.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины, Вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса и организатор Kyiv Jewish Forum Борис Ложкин рассказал, что во время третьего KJF спикеры и гости будут обсуждать самые актуальные вопросы, стоящие перед еврейской общиной и всем миром.