Кирилловка или Бодрум: сравнение цен на отдых, отелей и пляжей. Фото

Многие туристы отдают предпочтение турецким курортам, рассчитывая на недорогой отдых по системе "все включено". В то же время известный морской курорт Азовского моря Кирилловка гарантирует множество вариантов на любой вкус и кошелек.

Важно определиться, чего вы хотите от отдыха, ведь турецкий курорт Бодрум и украинская Кирилловка имеют существенные различия. OBOZREVATEL решил разобраться, где лучше отдыхать украинцам – в Турции или у Азова в 2021 году.

Цены на путевки

В Кирилловку можно взять полную путевку, включающую как проезд на автобусе из вашего города, так и проживание в комфортной гостинице.

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Стоимость отдыха в гостинице "Афродита" (10 мин до моря) на протяжении 7 дней обойдется одному человеку в 3500 тысячи гривен. Готовить кушать придется самостоятельно на общей кухне или покупать готовую еду в местных столовых или ресторанах.

Можно сэкономить и поехать на море на выходные. К примеру, 3 выходных дня на День Конституции Украины обойдутся на море в 1700 грн.

Жилье

В центре Кирилловки самые бюджетные варианты жилья у частников обойдутся одному от 350 грн за одну ночь, на Федотовой косе и косе Пересыпь можно подобрать жилье и от 250 грн с человека за ночь.

Отели и номера люкс в гостевых домах в Кирилловке в 2021 году стоят от 1200 грн с человека за ночь.

Питание

На курорте можно комплексно питаться на своей базе отдыха или в гостинице. Обычно 3-х разовое питание в Кирилловке стоит около 150-280 грн. в день на одного человека.

В ресторанах и кафе питаться выйдет дороже.

Пляжи

После того как медузы "захватили" пляжи Азовского моря, некоторые базы отдыха в Кирилловке установили специальные барьерные сетки в море. Это частично помогло.

Спуск в воду песчаный и пологий, что делает заход в море комфортным для отдыхающих с детьми.

Достопримечательности

В Кирилловке есть набережная с Луна-парком, аквапарк, дельфинарий, конный цирк, сафари-парк и другие развлечения для детей и взрослых.

Молодежь сюда съезжается, чтобы потанцевать в местных клубах и покурить кальян на пляже, полетать на парашюте или пройтись по местным ресторанам.

Цены на путевки

Тур на 7 ночей на двоих в Бодрум из Киева на середину августа можно найти от 22,5 тысяч гривен. В эту цену будут включены авиабилеты, трансфер с аэропорта к отелю, питание и напитки по системе "все включено" и проживание в комфортном отеле 4-5 звезд.

Хорошие отели с частным пляжем, бассейнами и водными горками обойдутся уже в 30 тысяч гривен за двоих.

Отели

Турция предоставляет широкий выбор отелей на любой бюджет с системой "все включено". При этом есть вероятность попасть в совершенно другие условия, чем на фото в турагентстве.

Все гостиницы курорта расположены как бы лесенкой на различных ярусах "стен". Особо фешенебельные заведения строят даже специальные лифты для спуска туристов с высоты на пляжи.

Пляжи

Пляжи Бодрума – частично галечные, а в основном – это бетонные платформы с насыпным песком.

Отдыхающие лежат на лежаках, которые предоставляет выбранный отель. Кроме того, по побережью разбросано много "точек" с бананами, водными мотоциклами и парашютами.

Цены на водные развлечения в Турции кусаются:

Парасейлинг (полет с парашютом над морем) — от 50 евро.

Катание на гидроцикле – 40 евро.

Получасовое катание на скоростной лодке – 20 евро/чел.

Катание на банане – 15 евро.

Морская рыбалка – от 65 евро.

Питание

Считается, что турецкая еда ничем не уступает по вкусу самым популярным национальным кухням мира. В Турции нужно попробовать пахлаву, долму, булгур пилави и многое другое.

Еду, приготовленную поварами в стране, нельзя сравнивать с нашими аналогами, поскольку они умеют готовить свои родные блюда так, как никто другой. Попробуйте сходить в ресторан вне отеля, чтобы "прочувствовать" страну изнутри.

Но в Турции недешевые рестораны. Обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. Экономные туристы могут подыскать:

местные общепиты с комплексными обедами до 11$;

фаст-фуды – до 19$;

недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.

Алкоголь по приемлемой цене следует искать в супермаркетах местной сети Migros .Там бутылка вина (0,75 л) стоит 46 лир (≈ 150 грн.). Пиво в стеклянной или жестяной банке – 10-13 лир (≈ 32-40 грн.).

Достопримечательности

В Бодруме обязательны к посещению местные достопримечательности: замок Святого Петра, Музей подводной археологии с золотой печатью Нефертити, Эллинский амфитеатр, остров Кара Ада, или Черный остров, с термальными источниками и грязевыми ваннами в гроте.

Также в городе множество баров, кафе и дискотек для молодежи.

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