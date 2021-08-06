Мертвые медузы на пляже, комары заедают: туристка пожаловалась на отдых в Бердянске

По состоянию на 6 августа в популярном Бердянске туристы жалуются на нашествие комаров, которые "тучами заедают отдыхающих". Также побережье на украинском курорте укрыто мертвыми медузами.

Соответствующий ролик опубликовала туристка Алина Коломоец на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По ее словам, из-за комаров невозможно нормально отдохнуть вечером.

"Комаров просто тьма. Были в центре Бердянска на набережной, но мы не смогли там погулять. Комары тучами заедают", – рассказала отдыхающая.

На кадрах видно, что на сегодняшний день на популярном курорте очень сильный ветер, поэтому в море сильные волны. Кроме того, на побережье выбросило мертвых медуз, размеры которых просто поражают.

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К слову, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после нашествия комаров и медуз теперь в Бердянске Азовское море заполонили водоросли. Их прибило течением и ветром с южного направления.