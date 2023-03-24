'Куполы не почернели и пещеры не закрыли': Ткаченко рассказал, как проходит процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Несмотря на заявления представителей УПЦ (МП) о саботаже выселения, они все же начали выезжать из Киево-Печерской лавры. При этом церковники занимаются таким же мародерством, как и оккупанты – на дорогих машинах вывозят бойлеры, столы, стулья, чем нарушают закон, ведь обустроили помещение не они, а прихожане, жертвовавшие Лавре.

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Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона в четверг, 23 марта.

"Были соответствующие письма от Московского патриархата к заповеднику о том, что они не успевают. Но на самом деле процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. То есть, какой-то процесс начался", – рассказал Ткаченко.

По словам министра, сейчас работает межведомственная комиссия, которая фиксирует состояние хранения недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые также были в пользовании УПЦ (МП).

"Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так. Однако все эти громкие заявления, с одной стороны, не соответствуют реалиям, то есть понемногу они уезжают. С другой стороны, заявления о том, что купола почернели или что перекрыли пещеры навсегда, тоже не соответствуют действительности, и в этом могут убедиться все желающие", – сказал Ткаченко.

Контролируют процесс переезда государственные органы, в частности, МВД и СБУ проверяют на выезде из Лавры.

"Отмечаю, что все вопросы будут решаться, согласно закону, конкретным последовательным способом", – подчеркнул глава МКИП.

Также Ткаченко сказал, что заявления представителей УПЦ (МП) об отсутствии у них нового места для складирования накопленного за 35 лет имущества не соответствуют действительности, ведь они перевозят куда-то бойлеры и все остальное.

В то же время министр подчеркнул, что "не братья обустроили помещение, а прихожане, жертвовавшие Лавре, и вывоз этого имущества поднимает законные вопросы".

Отметим, что российские попы должны выселиться из обители до 29 марта.

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители церкви лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.

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