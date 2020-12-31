Кулеба рассказал, почему в Украине заблокирован безвизовый режим с ЕС

Украинский безвиз с Евросоюзом фактически заблокирован с марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.ua. Такая же ситуация с безвизовым режимом сложилась во всех странах, подчеркнул он.

"Давайте немножко из фильма ужасов перейдем к драме. Не украинский безвиз заблокирован, а все безвизы с ЕС находятся в таком состоянии. Потому что пандемия касается всех. И вопрос не в том, есть ли у тебя безвиз или нет. А в том, какая ситуация с пандемией в твоей стране", – сказал он.

По словам дипломата, Украина постоянно ищет решения, чтобы наши граждане меньше страдали от пандемических проблем безвизового режима, но ситуация не позволяет стране "выйти на приемлемый показатель".

"Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", – сказал Кулеба.

Он уточнил, что решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование – это "отдельная тема для разговора".

В свое время в Европе действительно говорили, что это может стать причиной прекращения украинского безвиза.

"Но я вам говорю совершенно серьезно: реально единственная проблема – это COVID-19", – отметил Кулеба.

В этом же интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба:

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина попала в список самых опасных стран для туристов по версии туристической организации International SOS. В частности, это территории Донецкой и Луганской областей, где уже 6 лет идут военные действия.

Наиболее опасными странами для путешествий стали Ирак, Афганистан, Сирия, Сомали и Ливия. Также не рекомендуется посещать северную и центральную части Синайского полуострова в Египте.