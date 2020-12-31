Росія хоче смерті для України як держави, – Кулеба
Росія в переговорах у "нормандському форматі" любить грати у довгу, тому сторонам здається, ніби вона щось вичікує. Але й так очевидно, що глобальною стратегією країни-агресора є бажання "смерті для України як держави".
Про це в інтерв’ю ТСН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у РФ справді чекають не тільки зміни лідерів Німеччини та Франції у "нормандському форматі", а й окреслення чітких контурів політики нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена.
"РФ треба віддати належне – вона вміє грати в довгу. У них є можливість підтримувати непорушність своєї політичної лінії з однієї простої причини. В усіх інших країнах президенти і прем’єри змінюються, а в Росії – ні. Така система", – пояснив він.
За його словами, з відходом із політичної сцени німецької канцлерки Ангели Меркель, у "нормандському форматі" залишиться тільки одна людина, яка стояла біля його витоків і підписувала Мінські домовленості – президент РФ Володимир Путін. Із ним, додав Кулеба, Росія завжди чогось чекає. Зокрема глобально – "смерті України як держави".
"Ми маємо бути тут абсолютно відвертими. І на шляху до цієї мети вони постійно чогось чекають. То зміни влади в Україні, то зміни влади в іншій країні, то якихось економічних криз. Це дійсно їхня стратегія. Але відповідь на всі ці очікування дуже проста – не дочекаєтеся", – підкреслив він.
Міністр зазначив, що Україна буде розвиватися як країна західного світу з дуже міцними і глибокими зв’язками з Азією, Африкою, Латинською Америкою. Хоча юридично і політично, додав він, українська держава належатиме до західного світу. І ось коли Росія змириться з цим фактом і сприйме його, то "їй стане набагато легше".
"Росії вже теж важко всю цю історію тягнути. Але, попри те, яка у неї стратегія, ми маємо гнути свою лінію. Тому президент України постійно наголошує – мир на українських умовах. Якби йшлося про те, щоб прийняти мир на російських умовах – та будь ласка, в будь-який момент. Але позиція президента дуже чітка щодо цього. І ми отримаємо мир на прийнятних (умовах. – Ред.) для України", – підсумував Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав три умови, які потрібно виконати, щоб стримати президента Росії Володимира Путіна.
Також він спрогнозував майбутнє України після відходу Путіна.
Крім цього, міністр пообіцяв зробити "пекельною" тему Криму для Росії. У РФ це назвали "заявою з пекла".