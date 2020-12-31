Україна очікує рок-н-ролу від відносин зі США за Байдена, – Кулеба

Україна очікує від адміністрації новообраного президента США Джо Байдена динамічної і драйвової співпраці в стилі рок-н-ролу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН. Він пояснив три пріоритетні напрями, які в цьому контексті розвиватиме українська влада: стратегічне партнерство, питання безпеки і економічної сфери.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства", – пояснив глава МЗС.

За його словами, Україна має стовідсотковий пріоритет – питання безпеки і трансформації держави. На думку міністра, це те, де США можуть серйозно допомогти українській владі в зміцненні країни зсередини.

Йдеться про реалізацію реформ, із чого випливає і третє пріоритетне у відносинах зі США питання, яке стосується економічної сфери.

"Це інвестиції в Україну, торгівля на світових ринках. Тому за цими трьома напрямами будемо пріоритетно працювати. Лише цим наші відносини не вичерпуються. Там величезний обсяг", – зазначив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на думку директора Євразійського центру Atlantic Council Джона Гербста, обраний президентом США Джо Байден змінить політику країни щодо України, Росії та Білорусі. Він вважає, що Штати, ймовірно, продовжать постачати зброю нашій країні.