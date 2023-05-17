Куда могут отправить служить ограниченно подходящих лиц во время военного положения в Украине: разъяснение
Военно-врачебные комиссии (ВВК) в Украине во время действия военного положениямогут признать военнообязанного ограниченно пригодным к службе. Этот вывод врача означает, что человека могут отправить только в определенные виды войск и подразделений.
ВВК выносит соответствующее решение в индивидуальном порядке и может указать виды работ, противопоказанных человеку, учитывая его военную специальность, возраст, занимаемую должность и т.д. Такие нормы прописаны в приказе Министерства обороны Украины № 402 (от 14.08.2008).
Ограниченно подходящих лиц могут мобилизовать в особый период, но несение службы запрещено в:
– высокомобильных десантных войсках;
– плавсоставе;
– морской пехоте;
– на спецсооружениях.
Закон говорит, что военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, могут служить в:
– частях (подразделениях) обеспечения;
– военных комиссариатах;
– учреждениях, организациях, учебных заведениях.
В соответствии с пунктом 20.3 раздела II ("Медицинское освидетельствование") указанные лица могут быть обследованы повторно госпитальными (гарнизонными) ВВК с целью медицинской и социальной реабилитации. Но такая процедура проводится не ранее, чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.
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