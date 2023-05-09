Как получить отсрочку от призыва родственникам погибших или пропавших без вести во время АТО: разъяснение

Несмотря на продолжающуюся в Украине общую мобилизацию, некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва. Речь идет о лицах, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

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Соответствующее разъяснение предоставил юрист Богдан Черников на сайте компании Prihodko&Partners. Он пояснил, что речь идет как о женщинах, так и мужчинах, уточнив, что такое положение определено абзацем 4 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время, как отметил юрист, близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), погибшие или пропавшие без вести во время проведения АТО, должны также относиться к определенной категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции. Речь идет именно о близких родственниках, перечень которых указан в скобках, и это не будет касаться каких-либо других родственников.

Однако Черников предупредил, что существование оснований для отсрочки не гарантирует полностью, что такое лицо не мобилизуют. В спорных вопросах рекомендуется обращаться в ТЦК, в котором находится личное дело, с заявлением о предоставлении на указанном выше основании отсрочки от призыва и документами, подтверждающими такое право.

Напомним: за последние годы в законы, регламентирующие вопросы мобилизации, внесен ряд изменений, согласно которым шесть категорий потенциальных призывников получают отсрочку. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кого не примут в армию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли, что увольняться из армии может еще одна категория мужчин. Это военные, у которых погибли или пропали без вести близкие родственники;

– OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто может получить бронь от мобилизации в Украине и сколько времени займет оформление соответствующих документов.

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