Кто такой корифей и откуда происходит слово: объяснение

Как и любой другой, украинский язык вобрал в себя немало иностранных слов. Их не нужно сторониться, однако важно правильно употреблять, чтобы сделать свою речь богатой и точной.

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Одним из таких слов, которые могут быть не до конца понятны, является существительное "корифей". OBOZ.UA поинтересовался его этимологией и значением в современном языке.

Согласно толкованию, которое представляет 11-томный Словарь украинского языка, корифеем называют ведущего деятеля искусства, науки, и тому подобное. Так говорят о людях заслуженных, внесших немалый вклад в свою профессию. Однако это значение для слова переносное.

Происходит "корифей" из греческого языка, где слово κορῠφαῖος означает "ведущий" и "руководящий". Появился этот термин в античном театре. Корифеями называли руководителей хоров, без которых ни обходилась ни одна театральная постановка. Они не только руководили хоровым пением, но и произносили речи к публике от имени хора, когда это было предусмотрено пьесой. Корифей также связывал действие, подводя итог только что прочитанному монологу, или объявлял выход на сцену нового персонажа. Проще говоря, хотя непосредственного участия он в постановке не принимал, все же являлся очень важным ее участником.

Словари также истолковывают слово "корифей", как танцовщика кордебалета, исполняющего сольные партии. Однако такое значение употребляется достаточно редко. В современном языке этим существительным обозначают именно наиболее старого и заслуженного деятеля своей отрасли.

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