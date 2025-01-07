Что такое 'хідник': объяснение украинского слова

Начинается сезон больших наград – только что прошел "Золотой глобус", впереди "Оскар", "Грэмми" и другие церемонии. Все это время в новостях на украинском языке мы будем слышать такое слово, как "хідник".

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Хорошо ли вы знаете, что это значит? OBOZ.UA погрузился в словари и готов рассказать подробно.

Из контекста нетрудно догадаться, что "хідником" называют ковер, который стелят под ноги гостям таких торжественных церемоний. Но это не единственное значение, которое предлагают украинские словари.

Если свериться со Словарем украинского языка в 11 томах, то выяснится, что слово относится к разговорным. То есть его использование в деловой речи не всегда уместно. Тем не менее, в последние годы мы все чаще видим его в новостях и официальных сообщениях. А значит формально оно приобретает статус вполне литературного.

Первыми его значениями 11-томный СУМ представляет "коридор или туннель, служащий для перемещения куда-нибудь; проход", а также "место, отверстие в стене помещения, сооружения, сквозь которые входят куда-нибудь и выходят откуда-то; вход". В таком смысле это синоним слова "хід".

Однако "хідником" также называют "поднятую выше проезжей части пешеходную тропу из асфальта, кирпича, досок и т.д. др. по бокам улицы или площади". В таком смысле его можно использовать вместо "тротуар".

А еще этим словом можно назвать "узкий, длинный ковер или толстую ткань такой же формы, которую стелят на пол; постель, половик, дорожку". То есть в новостях о разных торжествах с парадным проходом гостей "хідник" тоже будет уместным – словари такое значение также фиксируют.

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