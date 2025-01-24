Кто празднует именины в феврале: даты по новому календарю

Хотя Украина уже больше года живет по новому церковному календарю, еще не все привыкли к измененным датам в нем. С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины отмечает все праздники, кроме пасхальных, на 13 дней раньше.

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Само собой, сместились после реформы и даты всех именин. Когда украинцы празднуют свои Дни ангела, разбирался OBOZ.UA. Публикуем полный церковный календарьна февраль 2025 года. Не забудьте поздравить близких, отмечающих свой праздник в этом месяце.

1 февраля - Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;

2 февраля - Василий;

3 февраля - Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна;

4 февраля - Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна, Екатерина;

5 февраля - Антон, Макар, Михаил, Александра, Василиса;

6 февраля - Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина;

7 февраля - Александр, Алексей, Петр;

8 февраля - Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор;

9 февраля - Василий, Геннадий, Иван;

10 февраля - Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Анна, Валентина, Галина;

11 февраля - Всеволод, Дмитрий;

12 февраля - Антон, Евгений, Мария, Алексей;

13 февраля - Василий, Владимир, Евгений, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Вера, Зоя, Светлана;

14 февраля - Кирилл, Георгий, Константин, Михаил;

15 февраля - Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София;

16 февраля - Даниил, Илья, Макар, Павел;

17 февраля - Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор, Марианна, Мария, Анна;

18 февраля - Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел;

19 февраля - Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор;

20 февраля - Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Николай, Сергей, Федор, Ярослав;

21 февраля - Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Ольга;

22 февраля - Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Ирина;

23 февраля - Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей;

24 февраля - Иван, Илларион;

25 февраля - Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор;

26 февраля - Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна;

27 февраля - Макар, Михаил, Петр, Степан, Яков;

28 февраля - Арсений, Василий, Николай, Кира, Марина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году православные и католики будут праздновать Пасху.

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