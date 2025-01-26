Кто из женщин должен стать на воинский учет в 2025 году: разъяснение

Согласно действующему законодательству, некоторые женщины в Украины должны становиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования. Однако обязанность распространяется только на гражданок Украины определенных профессий.

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Также на учет должны становиться женщины после прохождения базовой военной службы. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В ст. 1 указанного закона сказано, что взятию на воинский учет подлежат гражданки Украины, пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, обязанность распространяется на женщин, которые имеют специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Стоит отметить, что даже при соблюдении всех этих условий женщины берутся на воинский учет по собственному желанию.

В законе также указано, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению (обращению) берутся на воинский учет призывников. После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины по их желанию берутся на воинский учет военнообязанных добровольно.

Напомним, в Верховной Раде и Офисе президента работают над тем, чтобы продлить срок для повторного прохождения медицинского осмотра ограничено пригодными военнообязанными и пока не применять штрафы. Согласно закону, они должны повторно пройти ВВК до 4 февраля, но успеть могут не все.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны заявляли, что до конца 2025 года планируют ввести в Резерв+ механизм, чтобы военнообязанные могли получать электронные направления на прохождение ВВК через приложение без необходимости посещения ТЦК.

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