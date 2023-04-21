Кто имеет право вручать повестки во время мобилизации в Украине и могут ли забрать на службу с инвалидностью ІІІ группы: разъяснение

В Украине в рамках всеобщей мобилизации мужчинам призывного возраста 18-60 лет повестки могут вручать не только представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и не только по месту жительства. К тому же мобилизовать во время военного положения могут и людей с инвалидностью III группы – с их согласия.

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В любом случае, с полученной повесткой военнообязанный должен явиться в ТЦК для уточнения учетных данных, после чего его направляют на медкомиссию и прохождение службы или признают непригодным к ней. OBOZREVATEL собрал разъяснения по этим вопросам.

Кто может вручать повестки?

Готовят повестки исключительно работники ТЦК и СП, и вручать их должны они. Однако во время военного положения в Украине такую функцию может выполнять и другая категория лиц.

Так, в условиях войны повестки призывникам, военнообязанным и резервистам о явке по вызову в ТЦК имеют право вручать:

– непосредственно должностные лица ТЦК и СП;

– соответствующие органы местного самоуправления;

– работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

– владельцы домов людям, проживающим там;

– должностные лица;

– сотрудники полиции.

Лица, кроме представителей экс-военкоматов, не могут самостоятельно выписывать повестки, а вправе только вручить ее после получения соответствующего распоряжения о необходимости конкретных военнообязанных мужчин явиться по вызову в ТЦК и СП.

Подробнее о процедуре вручения повесток и о том, что грозит уклонистам от мобилизации, читайте по ссылке.

Могут ли мобилизовать лиц с III группой инвалидности?

В конце июня 2022 года депутаты Верховной Рады Украины предложили брать в ряды ВСУ граждан, имеющих инвалидность, но только с их согласия. Такой проект закона появился на сайте парламента.

В целом же согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК) признаны временно непригодными к службы по состоянию здоровья сроком до полугода (с последующим прохождением ВВК).

В этой статье закона четко не указана группа инвалидности, соответственно, украинцы с инвалидностью не подлежат мобилизации.

Вместе с тем, ч. 2 упомянутой ст. 23 предусматривает, что граждане с инвалидностью в военное время могут быть призваны на службу – по их согласию и только по месту жительства.

Так, мужчин военнообязанного возраста, имеющие ІІІ группу инвалидности, могут взять в ряды ВСУ по их согласию.

Если таким гражданам вручается повестка, они должны прийти в ТЦК и СП в указанное время, прихватив с собой документы, подтверждающие наличие у них инвалидности.

Даже если по решению ВВК человека признают ограниченно пригодным, он может проходить службу в том же ТЦК или воинской части по месту жительства.

О том, может ли военный освободиться из рядов ВСУ по уходу за лицом с инвалидностью во время военного положения, – узнавайте по починке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто может получить отсрочку от мобилизации. Также было разъяснение о бронировании военнообязанных.

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