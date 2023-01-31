Кто может вручать повестки во время военного положения в Украине и что грозит уклонистам: детальное разъяснение

Из-за полномасштабной войны в Украине уже почти год действует всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. Ныне военнообязанные мужчины 18-60 лет получают повестки и должны прийти в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или экс-военкоматы).

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Законных способов вручения повестки потенциальному призывнику много. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кто может выдавать такие документы во время военного положения и что грозит уклонистам.

Какие бывают повестки?

Повестка для уточнения данных

Такой вид документа вручается для уточнения военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей, состоянии здоровья военнообязанных. После проверки могут быть обнаружены основания для освобождения от службы.

Повестка на медкомиссию

Она за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этого документа предусматривает вызов в ТЦК и СП для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь за собой ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию, без предварительного вызова на медосмотр, на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медкомиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем говорится об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Повестки нового образца

С января 2023 года в Украине начали выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов указаны ТЦК и СП. Там перечислено больше документов, которые нужно принести в центр для уточнения своих данных. Также в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность не явку в пункт без уважительной причины.

Как и где сегодня могут вручать повестки?

Нигде в законах Украины не указано, где могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, рабочем месте, дома, на блокпостах и т.д.

В то же время, чтобы вручить повестку, сначала нужно установить личность, которой она дается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. На основании документа, удостоверяющего личность, и выписывается повестка.

Кто имеет право вручать повестки?

Повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством Украины, и это не обязательно должен делать представитель ТЦК. Ее также могут вручить и другие должностные лица, в частности:

– непосредственно должностные лица районного (городского) военкомата, районного (городского) ТЦК и СП;

– соответствующие органы местного самоуправления;

– работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;

– владельцы домов лицам, проживающим там;

– должностные лица;

– сотрудники полиции.

Что грозит уклонистам?

Если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей. Если он отказывается выполнять правила воинского учета, то к нему может быть применена ответственность согласно законодательству.

Например, если это повестка для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и уклонился от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач призвал не тиражировать видео, где якобы представители ТЦК и СП незаконно вручают повестки. По всей вероятности, российская пропаганда в нынешней ситуации очень способствует тому, чтобы эти ролики распространялись в больших масштабах.

"Напомню, что мобилизация продолжается. Она была и вчера, и позавчера. Она началась еще 24 февраля прошлого года. Никаких волн мобилизации нет. На первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей. Сейчас объемы мобилизации в разы уменьшились. Ныне нужны специалисты на новые образцы вооружения, которые нам предоставляют партнеры, а также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны. Им нужно некоторое время на отдых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для нашего государства. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к проходящим в государстве мобилизационным мерам", – подчеркнул он.

По его словам, если у мобилизованных есть опыт военной службы и непродолжительный перерыв в ее прохождении, они, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части. Личный состав, ранее не проходивший службы, направляют в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. И только после этого они прибывают в воинские части на конкретные должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что новости и видеозаписи о незаконных способах вручения повесток мужчинам в Украине, которые ранее появились в сети, являются результатом российской кампании по дискредитации мобилизации. На самом деле в нашей стране этот процесс проходит спокойно и взвешенно.

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