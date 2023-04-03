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Может ли военный уволиться по уходу за инвалидом во время военного положения в Украине: разъяснение

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
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Может ли военный уволиться по уходу за инвалидом во время военного положения в Украине: разъяснение

С первых дней полномасштабной войны в защиту Украины стало много смелых граждан. Но бывают случаи, когда военнослужащие не могут дальше продолжать службу из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств.

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Законом предусмотрены основания, позволяющие уволиться во время военного положения. OBOZREVATEL рассказывает, может ли таким поводом стать уход за лицом с инвалидностью.

Так, ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что военный имеет право на увольнение по уходу за инвалидом, если:

– его жена имеет инвалидность;

– его ребенок имеет инвалидность;

– кто-то из его родителей или тесть или теща имеет инвалидность (но в этом случае речь идет только об I и II группах).

Правда, сам факт инвалидности у кого-либо из упомянутых лиц еще не является основанием для того, чтобы военнослужащий был демобилизован, объяснил юрист Михаил Лобунько. По его словам, речь идет именно об уходе.

Поэтому, например, если у военнослужащего есть ребенок с инвалидностью, который по решению суда проживает с его бывшей женой, это не будет основанием для увольнения со службы. Идентично – когда его родители или тесть или теща с инвалидностью проживают отдельно. Ведь предпосылкой для ухода является непосредственно совместное проживание.

Иногда у военных возникает вопрос о том, есть ли какие-то дополнительные обстоятельства, необходимые для увольнения по уходу за лицом с инвалидностью (например, оформление опеки или отсутствие других родственников, которые могли бы осуществлять такой уход).

Может ли военный уволиться по уходу за инвалидом во время военного положения в Украине: разъяснение

Юрист отмечает, что упомянутые обстоятельства не имеют значения. Для того, чтобы добиться демобилизации по ним, необходимо лишь наличие группы инвалидности у одного из упомянутых лиц и совместное проживание, обеспечивающее уход.

Кроме рапорта на увольнение в связи с уходом за инвалидом, военному нужно собрать пакет документов, удостоверяющий это основание. К ним относятся:

– паспорт и идентификационный код военного, а также эти же документы лица с инвалидностью (когда речь идет о ребенке, это свидетельство о рождении);

– документ в подтверждение родственной связи с таким лицом;

– документ, подтверждающий инвалидность лица, за которым военный будет ухаживать;

– документы, в которых зафиксирован факт совместного проживания.

Что касается документов, удостоверяющих инвалидность, то это может быть пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью, документ об осмотре МСЭК, на котором был установлен такой факт. Можно добавить сразу несколько документов. Когда вместе с рапортом подаются копии бумаг, они должны быть нотариально заверены.

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