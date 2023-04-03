Может ли военный уволиться по уходу за инвалидом во время военного положения в Украине: разъяснение

С первых дней полномасштабной войны в защиту Украины стало много смелых граждан. Но бывают случаи, когда военнослужащие не могут дальше продолжать службу из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств.

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Законом предусмотрены основания, позволяющие уволиться во время военного положения. OBOZREVATEL рассказывает, может ли таким поводом стать уход за лицом с инвалидностью.

Так, ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что военный имеет право на увольнение по уходу за инвалидом, если:

– его жена имеет инвалидность;

– его ребенок имеет инвалидность;

– кто-то из его родителей или тесть или теща имеет инвалидность (но в этом случае речь идет только об I и II группах).

Правда, сам факт инвалидности у кого-либо из упомянутых лиц еще не является основанием для того, чтобы военнослужащий был демобилизован, объяснил юрист Михаил Лобунько. По его словам, речь идет именно об уходе.

Поэтому, например, если у военнослужащего есть ребенок с инвалидностью, который по решению суда проживает с его бывшей женой, это не будет основанием для увольнения со службы. Идентично – когда его родители или тесть или теща с инвалидностью проживают отдельно. Ведь предпосылкой для ухода является непосредственно совместное проживание.

Иногда у военных возникает вопрос о том, есть ли какие-то дополнительные обстоятельства, необходимые для увольнения по уходу за лицом с инвалидностью (например, оформление опеки или отсутствие других родственников, которые могли бы осуществлять такой уход).

Юрист отмечает, что упомянутые обстоятельства не имеют значения. Для того, чтобы добиться демобилизации по ним, необходимо лишь наличие группы инвалидности у одного из упомянутых лиц и совместное проживание, обеспечивающее уход.

Кроме рапорта на увольнение в связи с уходом за инвалидом, военному нужно собрать пакет документов, удостоверяющий это основание. К ним относятся:

– паспорт и идентификационный код военного, а также эти же документы лица с инвалидностью (когда речь идет о ребенке, это свидетельство о рождении);

– документ в подтверждение родственной связи с таким лицом;

– документ, подтверждающий инвалидность лица, за которым военный будет ухаживать;

– документы, в которых зафиксирован факт совместного проживания.

Что касается документов, удостоверяющих инвалидность, то это может быть пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью, документ об осмотре МСЭК, на котором был установлен такой факт. Можно добавить сразу несколько документов. Когда вместе с рапортом подаются копии бумаг, они должны быть нотариально заверены.

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