Зеленский подписал законопроекты по усовершенствованию работы ВЛК и оформлению документов для лечения военных: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158. Эти документы совершенствуют работу военно-врачебных комиссий и вопросы оформления документов для лечения военнослужащих.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он отметил, что в законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Оба закона вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования. То есть уже завтра-послезавтра", – добавил Железняк.

Стоит отметить, что теперь уклониться от мобилизации под предлогом "внезапной болезни" не получится.

Военно-врачебные комиссии теперь будут работать не только при Территориальных центрах комплектования, но и в гражданских медицинских учреждениях. Запись для прохождения комиссии будет производиться онлайн.

Между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами. Медучреждения, работающие в системе Министерства обороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

Работники ВЛК будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням, будут знать всю историю болезни каждого военнообязанного.

Напомним, что 2 мая 2023 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и общей мобилизации – до 18 августа 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыва на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в армию забирают тех, кто имеет опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

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