newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Олег Шевченко
Общество
5 минут
11,5 т.
новости Донецк

Из красивого областного центра с миллионом роз Донецк превратился в обшарпанную "столицу ДНР". Годы оккупации свели на нет все усилия и огромный труд местных жителей, которые трепетно любили свой город. Сегодня же во всех районах стихийные мусорные свалки, огромные проблемы с водоснабжением и отоплением. И несмотря на уверения оккупантов, что уж после "официального присоединения к России обязательно все наладится", это оказалось очередной сказкой – ситуация ухудшается с каждым днем.

Видео дня

Как сейчас живет оккупированный Донецк – читайте в материале OBOZ.UA.

Катастрофа на катастрофе

От, наверное, самой главной гордости дончан до войны – практически идеальной коммунальной сферы, развитой инфраструктуры и хороших дорог – сегодня практически ничего не осталось. Местные паблики завалены сообщениями об очередном "армагеддоне", который происходит в том или ином районе областного центра.

Самая болезненная проблема дончан – отсутствие воды. Во многих домах города ее попросту нет. А в многоэтажках, например, Киевского и Куйбышевского районов воду получают по графику (раз в день – вечером) только жители нижних этажей.

"Вот уже второй год с ведрами, баклажками люди добывают воду. Тяжелее всего старикам, которые живут в домах без лифта – постоянно приходится таскать от места подвоза воды. Но вот для приготовления еды и мытья посуды приходится покупать питьевую – из крана идет коричневая и вонючая. Честно говоря, ею даже мыться страшно", – рассказала OBOZ.UA жительница Донецка Ольга.

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

По ее словам, те, кто живет возле реки Кальмиус (а это жители Киевского, Калининского и Ворошиловского районов), "ходят с ведрами туда как на работу": "Но мои знакомые перестали, в реку сейчас бесконтрольно сливают отходы и канализацию, от воды невыносимая вонь".

Ольга говорит, что "власти" изо дня в день только и кормят обещаниями, что с водой все вот-вот наладится, но в действительности ситуация катастрофическая. Причем дончане злятся на оккупационные "власти", которые так и не смогли обеспечить нормальное водоснабжение Донецка, а также приводят в пример Николаев.

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

То же самое и с отоплением: легче тем, кто живет в частном секторе: газ, уголь или дрова есть, хотя и дорого. А вот жители многоэтажек "наслаждаются" температурой всего +10-14 градусов в своих квартирах.

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

"У кого остались от мам или бабушек старые шубы, радуются, что не избавились. Даже спим в шубах! Холод просто собачий. Соответственно, сырость и плесень, грибок просто пожирает стены", – поделилась жительница Кировского района Елена.

Еще одна проблема – вывоз мусора. Стихийные свалки буквально заполонили город, их можно встретить на каждом шагу.

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

По словам местных жителей, "разве что на центральных улицах не видно этого безобразия".

"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Но стоить свернуть во двор – и вот оно: горы мусорных пакетов валяются неделями, а то и месяцами. Их или подолгу, или вообще не вывозят. Дончане считают, что причина в том, что технику забрали на "нужды фронта", причем вместе с водителями.

мусор Донецк

А в высотках центрального Ворошиловского района еще перед Новым годом развесили объявления, что будет прекращена уборка придомовой территории, а также "в связи с неукомплектованностью штата" не будут выгружаться мусоропроводы. Коммунальщики также предупредили жильцов, что в случае "нарушений" в доме заведутся крысы. Но этих крупных грызунов в Донецке и так уже хоть отбавляй – они буквально оккупировали подвалы и, не боясь, снуют по домам и дворам, "перегрызают все что можно".

Фото и видео крыс обозленные дончане выкладывают в социальных сетях и жалуются на отсутствие реакции санэпидстанции.

крысы Донецк

Цены растут как на дрожжах

Оккупационные власти постоянно хвастаются низкой стоимостью коммунальных услуг (которые практически не оказываются), а вот цены на продукты и лекарства растут постоянно.

Как поделились с OBOZ.UA местные жители, всего за месяц медикаменты подорожали примерно на 15%. И это с учетом того, что лекарства в аптеках преимущественно российского производства.

"Правда, есть и из других стран. Например, бельгийский ноотропил и индийский цетиризин. Есть также препараты из Словении, Венгрии. Но подавляющее большинство все же из РФ. Покупала лекарства перед Новым годом, а вчера – те же, но уже дороже. Сотрудники аптеки только разводят руками. Мои соседи заказывают в Таганроге или Ростове, оказывается, там дешевле", – рассказала дончанка.

Не радуют местных жителей и цены на продукты питания. За месяц в Донецке очень подорожали яйца, за десяток нужно отдать 150 рублей (это почти 62 гривни), а накануне Нового года такие же стоили 100 руб. (41 грн). В продаже яйца как местного производства (Шахтерской, Пролетарской и Амвросиевской фабрик), так и непосредственно российские – например, из Таганрога. А вот цены на них одинаковые, что очень удивляет дончан.

рынок Донецк

Подорожало и мясо: если в конце декабря килограмм мякоти говядины стоил в Донецке 600 рублей (248 грн), то сейчас уже 850 руб. (351 грн). Свинина стоит на рынке 500 рублей (207 грн), в магазине чуть дешевле – мякоть можно купить за 450 руб (186 грн).

Взлетели цены и на молочную продукцию: как местную (дончане говорят, что она плохого качества), так и импортную. "Много молочки идет из Беларуси – она самая вкусная, есть еще с Северного Кавказа РФ", – поделилась дончанка.

Масло сливочное беларуское 82,5% жирности (пачка 180 г) в Донецке накануне Нового года стоило 180 рублей (74 грн), а сейчас – 220 руб. (91 грн). Литровый тетрапак беларуского молока 2,5% жирности стоил 120 рублей (49,5 грн), сейчас – 130 руб. (54 грн). Кусаются цены и на творог: обезжиренный на рынке стоит 350 руб. за кило (145 грн), а жирный – 500 руб. (207 грн). А пол-литровая банка домашней сметаны обойдется в 350 рублей (145 грн).

Для понимания соотношения заплат: уборщица супермаркета в Донецке получает 20 тысяч рублей (8 264 гривни) за месяц, охранник – 35 тыс. руб.(14 462 грн), а кассир – 37 тыс. руб. (15 288 грн).

В то, что в ближайшее время ситуация в Донецке изменится, не верит никто. Местные жители винят во всех своих бедах как Россию, развязавшую войну, так и Украину. И последних сейчас явно больше – годы агрессивной российской пропаганды и жизни в оккупации все же сделали свое черное дело.