"Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет": что сейчас происходит в оккупированном Донецке

Из красивого областного центра с миллионом роз Донецк превратился в обшарпанную "столицу ДНР". Годы оккупации свели на нет все усилия и огромный труд местных жителей, которые трепетно любили свой город. Сегодня же во всех районах стихийные мусорные свалки, огромные проблемы с водоснабжением и отоплением. И несмотря на уверения оккупантов, что уж после "официального присоединения к России обязательно все наладится", это оказалось очередной сказкой – ситуация ухудшается с каждым днем.

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Как сейчас живет оккупированный Донецк – читайте в материале OBOZ.UA.

Катастрофа на катастрофе

От, наверное, самой главной гордости дончан до войны – практически идеальной коммунальной сферы, развитой инфраструктуры и хороших дорог – сегодня практически ничего не осталось. Местные паблики завалены сообщениями об очередном "армагеддоне", который происходит в том или ином районе областного центра.

Самая болезненная проблема дончан – отсутствие воды. Во многих домах города ее попросту нет. А в многоэтажках, например, Киевского и Куйбышевского районов воду получают по графику (раз в день – вечером) только жители нижних этажей.

"Вот уже второй год с ведрами, баклажками люди добывают воду. Тяжелее всего старикам, которые живут в домах без лифта – постоянно приходится таскать от места подвоза воды. Но вот для приготовления еды и мытья посуды приходится покупать питьевую – из крана идет коричневая и вонючая. Честно говоря, ею даже мыться страшно", – рассказала OBOZ.UA жительница Донецка Ольга.

По ее словам, те, кто живет возле реки Кальмиус (а это жители Киевского, Калининского и Ворошиловского районов), "ходят с ведрами туда как на работу": "Но мои знакомые перестали, в реку сейчас бесконтрольно сливают отходы и канализацию, от воды невыносимая вонь".

Ольга говорит, что "власти" изо дня в день только и кормят обещаниями, что с водой все вот-вот наладится, но в действительности ситуация катастрофическая. Причем дончане злятся на оккупационные "власти", которые так и не смогли обеспечить нормальное водоснабжение Донецка, а также приводят в пример Николаев.

То же самое и с отоплением: легче тем, кто живет в частном секторе: газ, уголь или дрова есть, хотя и дорого. А вот жители многоэтажек "наслаждаются" температурой всего +10-14 градусов в своих квартирах.

"У кого остались от мам или бабушек старые шубы, радуются, что не избавились. Даже спим в шубах! Холод просто собачий. Соответственно, сырость и плесень, грибок просто пожирает стены", – поделилась жительница Кировского района Елена.

Еще одна проблема – вывоз мусора. Стихийные свалки буквально заполонили город, их можно встретить на каждом шагу.

По словам местных жителей, "разве что на центральных улицах не видно этого безобразия".

Но стоить свернуть во двор – и вот оно: горы мусорных пакетов валяются неделями, а то и месяцами. Их или подолгу, или вообще не вывозят. Дончане считают, что причина в том, что технику забрали на "нужды фронта", причем вместе с водителями.

А в высотках центрального Ворошиловского района еще перед Новым годом развесили объявления, что будет прекращена уборка придомовой территории, а также "в связи с неукомплектованностью штата" не будут выгружаться мусоропроводы. Коммунальщики также предупредили жильцов, что в случае "нарушений" в доме заведутся крысы. Но этих крупных грызунов в Донецке и так уже хоть отбавляй – они буквально оккупировали подвалы и, не боясь, снуют по домам и дворам, "перегрызают все что можно".

Фото и видео крыс обозленные дончане выкладывают в социальных сетях и жалуются на отсутствие реакции санэпидстанции.

Цены растут как на дрожжах

Оккупационные власти постоянно хвастаются низкой стоимостью коммунальных услуг (которые практически не оказываются), а вот цены на продукты и лекарства растут постоянно.

Как поделились с OBOZ.UA местные жители, всего за месяц медикаменты подорожали примерно на 15%. И это с учетом того, что лекарства в аптеках преимущественно российского производства.

"Правда, есть и из других стран. Например, бельгийский ноотропил и индийский цетиризин. Есть также препараты из Словении, Венгрии. Но подавляющее большинство все же из РФ. Покупала лекарства перед Новым годом, а вчера – те же, но уже дороже. Сотрудники аптеки только разводят руками. Мои соседи заказывают в Таганроге или Ростове, оказывается, там дешевле", – рассказала дончанка.

Не радуют местных жителей и цены на продукты питания. За месяц в Донецке очень подорожали яйца, за десяток нужно отдать 150 рублей (это почти 62 гривни), а накануне Нового года такие же стоили 100 руб. (41 грн). В продаже яйца как местного производства (Шахтерской, Пролетарской и Амвросиевской фабрик), так и непосредственно российские – например, из Таганрога. А вот цены на них одинаковые, что очень удивляет дончан.

Подорожало и мясо: если в конце декабря килограмм мякоти говядины стоил в Донецке 600 рублей (248 грн), то сейчас уже 850 руб. (351 грн). Свинина стоит на рынке 500 рублей (207 грн), в магазине чуть дешевле – мякоть можно купить за 450 руб (186 грн).

Взлетели цены и на молочную продукцию: как местную (дончане говорят, что она плохого качества), так и импортную. "Много молочки идет из Беларуси – она самая вкусная, есть еще с Северного Кавказа РФ", – поделилась дончанка.

Масло сливочное беларуское 82,5% жирности (пачка 180 г) в Донецке накануне Нового года стоило 180 рублей (74 грн), а сейчас – 220 руб. (91 грн). Литровый тетрапак беларуского молока 2,5% жирности стоил 120 рублей (49,5 грн), сейчас – 130 руб. (54 грн). Кусаются цены и на творог: обезжиренный на рынке стоит 350 руб. за кило (145 грн), а жирный – 500 руб. (207 грн). А пол-литровая банка домашней сметаны обойдется в 350 рублей (145 грн).

Для понимания соотношения заплат: уборщица супермаркета в Донецке получает 20 тысяч рублей (8 264 гривни) за месяц, охранник – 35 тыс. руб.(14 462 грн), а кассир – 37 тыс. руб. (15 288 грн).

В то, что в ближайшее время ситуация в Донецке изменится, не верит никто. Местные жители винят во всех своих бедах как Россию, развязавшую войну, так и Украину. И последних сейчас явно больше – годы агрессивной российской пропаганды и жизни в оккупации все же сделали свое черное дело.