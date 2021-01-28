'Меня просто нет!' Крымчанка, выбравшая Украину вместо 'русского мира', просит помощи у Зеленского

Два года жительница оккупированного Крыма Асаль Эбулисова оббивает пороги Государственной миграционной службы в надежде получить украинский паспорт. Девушка сумела въехать на материковую Украину, чтобы стать гражданкой своего государства, однако чиновники такого рвения не оценили.

В нашей стране сотни людей с оккупированных территорий не могут получить украинские паспорта. В результате они не могут устроиться на работу, получить образование, социальную помощь. Фактически в родном государстве эти люди остались на улице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

20-летняя Асаль уже почти два года живет в Киеве, можно сказать, полулегально. Девушка родилась в Узбекистане, куда в свое время депортировали ее бабушку. В Крым она вернулась ребенком полутора лет. Когда девочке было всего 14, полуостров оккупировала Россия.

"Я помню, что у нас в школе учителя за один день сменили все флаги, гербы с украинских на российские. Такое впечатление, что Украины тут не было вообще, ничего не осталось", – рассказывает Асаль.

Когда девушке исполнилось 18, она решила переехать на подконтрольную территорию и получить украинский паспорт.

"Документов у меня никаких не было. На границе мы с мамой показали ее паспорт, и я сказала, что еду оформлять украинские документы. Так меня и пропустили. А в Госмиграционной службе мне теперь говорят, что я, наверное, незаконно въехала, где-то переплыла, где-то проползла", – говорит Асаль.

Из паспортного сервиса в Киеве девушку отправили в Госмиграционную службу в Херсон, мол, все вопросы решаются там. "Меня встретили не очень приветливо, накричали, просто довели до слез. Оказывается, мне нужно было за паспортом приезжать в 16 лет. Но откуда же я знала? А теперь, говорят, ты совершеннолетняя, самостоятельная личность, поэтому получить украинский паспорт будет не так просто", – рассказывает девушка.

По словам юриста проекта "Правовая помощь лицам без гражданства" благотворительного фонда "Право на защиту" Виктории Волынской, в Украине остро стоит проблема людей, приехавших с неподконтрольных и оккупированных территорий.

Что касается Асаль, то Волынская поясняет: в 2002 году, когда родители девушки вернулись из Узбекистана в родной Крым, ее мама приобрела украинское гражданство. "Поскольку дочь была несовершеннолетней, то по закону она также получила гражданство Украины вместе с мамой. Но теперь территория Крыма оккупирована и добыть какое-либо подтверждение этого факта невозможно. Поскольку у Госмиграционной службы нет доступа к архивам на той территории, то Асаль не может получить паспорт", – говорит юрист.

Есть еще один вариант. Девушка может, как и ее мама, начать процедуру приобретения гражданства. Но для этого девушке необходимо удостоверение личности, которого у нее нет. Просто замкнутый круг.

Но также существует и еще одно препятствие. Буквально в июле 2020 года внесли изменения в закон о признании лиц без гражданства. Однако, по словам Волынской, саму процедуру этого признания так и не разработали.

"В изменениях говорится, что таким людям необходима справка, удостоверяющая личность. А как именно должен выглядеть этот документ – закон не говорит. Но пока Асаль не получит такую справку, удостоверяющую личность, паспорт ей не дадут. То есть до принятия подобных изменений могли пройти документы из посольства о том, что ты не являешься гражданином этой страны. А вот сейчас уже нет", – поясняет юрист.

И когда у властей дойдут руки до того, чтобы расписать механизм изменений – неизвестно.

Можно, конечно, пойти еще одним путем – через окружной суд. "Но там дела рассматриваются годами. И тут неизвестно что случится раньше: наконец разработают механизм к закону или вынесут решение суда", – говорит юрист.

А в это время Асаль нужно как-то жить. "Везде, куда я обращаюсь, без паспорта меня не берут на работу. Перебиваюсь какими-то временными заработками. Жилье мне помогает снимать молодой человек. Я не могу получить образование. Я теперь даже не могу вернуться назад, в Крым, к своим родным, потому что без документа меня уже не пропустят. Я ничего не могу, потому что по документам меня не существует. Меня просто нет", – расстраивается девушка.

В отчаянии она даже написала письмо президенту Владимиру Зеленскому, приложила к нему все ксерокопии своих документов. Очень надеялась, что ей помогут. Однако уже больше полугода нет никакого ответа. "Юрист мне говорит, что мое письмо скорее всего просто переправили в Госмиграционную службу, никто его и не читал", – вздыхает Асаль.

"Только в нашу организацию, которая обслуживает четыре области, обратились 800 человек с подобными историями. Там не только такие как Асаль. Есть люди, у которых до сих пор советский паспорт, поменять его на украинский по разным причинам они не смогли. И теперь это огромная проблема", – говорит юрист.

Среди таких "ненужных" людей есть пожилые, которые не могут получать пенсии и социальную помощь, не могут даже устроиться в дом престарелых, потому что у них нет паспорта. Для них это настоящая катастрофа.