Крещение 2025: как правильно и где нужно купаться, чтобы не навредить себе

Украиной в местах, где будут праздновать 6 января Крещение, развернут более 140 спасательных постов. В дежурство на них будут привлекаться около 500 спасателей ГСЧС и более 100 единиц техники.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своем Телеграмм-канале. Спасатели предостерегают от участия в массовых мероприятиях и советуют соблюдать действующие во время военного положения ограничения.

В первую очередь ГСЧС напоминают, что на праздник следует выбирать места, специально обустроенные для купания. Перед погружением нужно обязательно разогреться, разминаться, а погружаться медленно.

В воде нельзя находиться более 10-15 секунд, сразу после этого протереться сухим полотенцем, тепло одеться и выпить горячий чай. Алкоголь советуют избегать до и после купания, ведь это опасно для сердца и сосудов.

Категорически запрещается купаться в несанкционированных водоемах, особенно в регионах, находящихся вблизи боевых действий. А также находиться в воде слишком долго. В ГСЧС также отмечают, что дети не должны купаться без присмотра взрослых.

Напомним, что в Киеве уже подготовили места для купания, где будут дежурить спасатели. Кроме того, в КП "Плесо" отметили, что пляжи и водохранилища столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как правильно на украинском – Крещение или Крещение, поскольку существуют два варианта.

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