Кравчук вакцинировался против коронавируса. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
14,8 т.
Кравчук вакцинировался против COVID-19

Первый президент независимой Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сделал прививку против коронавируса.

Он вакцинировался в прямом эфире утром 25 марта. Об этом сообщает канал "Украина 24" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, 87-летний политик получил первую инъекцию препарата CoviShield от компании AstraZeneca.

Отметим, что на сегодня в Украине прививку против коронавируса сделали более 155,5 тысячи граждан. Например, за минувшие сутки было вакцинировано 18 561 украинца.

Кравчук вакцинировался против COVID-19 на камеры
Скриншот из видео

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