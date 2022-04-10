'Красавица терпеть не будет!' В Ривне на стене дома появился мощный патриотический мурал. Фото

Ривненский художник Константин Качановский нарисовал мурал под названием "Красавица терпеть не будет!". Надпись напрямую отсылает к огульному выражению президента России Владимира Путина в феврале этого года в адрес Украины насчет Минских соглашений.

Автор мурала не забыл оскорбительную цитату и решил ответить кремлевскому вождю, изобразив нашу страну в виде настоящей красавицы. Первыми патриотическое художество на стене одной из улиц запечатлели журналисты "24 канала".

"Путинские слова превратились в рисунок. Правда, совсем чуть-чуть измененные. Ни одна красавица не будет терпеть. Ибо у красавицы есть оружие, которое наносит своим врагам смерть", – указано в публикации.

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Напомним, что на скабрезность Путина еще раньше, как и положено, ответил украинский гарант Владимир Зеленский, вступившись за честь Украины. Он обратился к своему коллеге Эммануэлю Макрону с вопросом, не был президент России пьян, когда озвучивал подобное.

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