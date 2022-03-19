В Чехии создали мурал с маленькой украинкой, защищающей сказочных персонажей. Фото

На доме в чешской столице в Праге появился мурал в поддержку Украины в ее борьбе против России. На нем изображена маленькая украинская девочка.

Соответствующее фото появилось в Telegram Оперативное ВСУ. На картине, нанесенной на здание, печальная девочка под украинским флагом прячет известных сказочных героев: американского Микки Мауса, чешского Крота, скандинавского Мумми-тролля, французского Обеликса, польских Болека и Лолека, пса Битцера из британской казки "Баранчик Шон" и немецкую пчелку Майю.

Напомним: ранее в польском городе Гданьск был создан мурал с изображением братьев Кличко. Уличный рисунок с изображением мэра Киева Виталий Кличко и его брат Владимир создан на поддержку Украины. На мурале также нарисован украинский флаг и подпись "Вместе мы стоим".

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Это была уже не первая работа художника в поддержку Украины, которая борется с Россией. Ранее Яворский изобразил на мурале президента РФ Путина между диктаторами Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

На здании Литовской военной академии нарисовали мурал в поддержку Украины, которая уже 18 сутки воюет против российских оккупантов. На нем изображены женщина и мужчина, а также трезубец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Лос-Анджелес (США) появилось граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства изображен в желто-синих цветах.

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