Украину ждет "аномальная" погода в июле и августе: синоптик предупредил о резком похолодании

В ближайшее время погода в Украине ожидается прохладной из-за дождей – к концу недели температура воздуха днем опуститься до +20, а ночью будет еще свежее. Далее июль принесет тепло, а август будет традиционно более холодным.

Таким прогнозом до конца лета поделился с OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, этот период отметиться температурными качелями, когда жара будет переходить в резкое похолодание.

Уже с 9 по 11 июля Горбань прогнозирует дожди и понижение дневной температуры в центральных регионах страны до +20 градусов, ночной – до +15… +16.

А после, с 11 по 17 число, столбики термометров опять пойдут вверх и достигнут отметки в +28… +32 градуса. Дождливым может быть 16 июля, а на следующий день, отметил синоптик, снова ожидается похолодание с минимумом для 22 июля в +20.

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Летняя жара постепенно воцарится в центре Украины в последнюю декаду месяца: 24-25 еще могут пройти осадки, а с 26 числа и далее температура будет держаться на уровне +29… +32.

Тем временем на юге до 9 июля обещают незначительное снижение температуры, а потом опять жару, которая после осадков 10-11 числа установит новый рекорд в +34… +36 градусов.

С 13 июля и после дождей 17 числа жара понемногу спадет на несколько градусов, а потом опять солнце в южных регионах страны прогреет до +32. До конца месяца температура установиться на отметке +30, ливни синоптик прогнозирует 24-25 июля.

Горбань подчеркнул, что последний месяц лета в центре и на юге Украины начнется с жары свыше +30, а закончиться почти осенней температурой +22 градуса.

По его прогнозу, самым жарким днем месяца станет 4 августа – столбики термометров покажут +35 градусов, в южных регионах такая температура продержится минимум до 14 августа. Далее же воздух все больше будет остывать на всей территории страны.

К середине месяца в центре "похолодает" до +26… +28, до 24 августа станет прохладнее еще на 4 градуса. Закончится месяц с температурой в +20 днем.

Горбань отметил, что в августе в центральных областях ожидаются семь дождевых периодов. В первой половине месяца осадки будут незначительными, на экваторе – существенными, а далее станут менее интенсивными, но более частыми.

На юге первая неделя месяца будет жарким – до +31… +34, немного свежее будет 8 августа, 14 числа ожидается пик на уровне +35.

В этой части страны до 11 августа обещают четыре дня незначительных осадков. До конца месяца жаркой температуры больше не будет – в сопровождении небольших дождей она опустятся до +20.

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