Коронавирусом в Украине заболели еще почти 8 тыс. человек: статистика в областях

В Украине заражения коронавирусом подтвердили в 7930граждан за сутки, среди них 331 ребенок и 98 медработников. На утро 25 апреля общее количество заражений достигло 2 025 271.

Из них COVID-19 унес жизни 42 323 человек (+231 за сутки), при этом 1 572 528 украинцев побороли болезнь (+6574). Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их также сайт СНБО.

Накануне больше всего заражений выявили в Днепропетровской области – 1034, Харьковской – 954, Донецкой – 582, Одесской – 481, Киевской – 441, Сумской – 409. В больницы попали еще 3688 человек.

Количество заболеваний COVID-19 и прививок от него в регионах в сутки:

г. Киев – 330 случаев/ 241 прививка;

Винницкая область – 119 случаев/ 240 прививок;

Волынская область – 228 случаев/ 171 прививки;

Днепропетровская область – 1034 случая/ 237 прививок;

Донецкая область – 582 случая/ 200 прививок;

Житомирская область – 277 случаев/ 99 прививок;

Закарпатская – 34 случая/ 13 прививок;

Запорожская область – 252 случая/ 79 прививок;

Ивано-Франковская область – 65 случаев/ 20 прививок;

Киевская область – 441 случай/ 293 прививки;

Кировоградская область – 186 случаев/ 154 прививки;

Луганская область – 52 случая/ 45 прививок;

Львовская область – 294 случая/ 101 прививка;

Николаевская область – 350 случаев/ 134 прививки;

Одесская область – 481 случай/ 414 прививок;

Полтавская область – 187 случаев/ 97 прививок;

Ривненская область – 255 случаев/ 235 прививок;

Сумская область – 409 случаев/ 5 прививок;

Тернопольская область – 220 случаев/ 47 прививок;

Харьковская область – 954 случая/ 754 прививки;

Херсонская область – 225 случаев/ 145 прививок;

Хмельницкая область – 341 случай/ 227 прививок;

Черкасская область – 247 случаев/ 218 прививок;

Черновицкая область – 115 случаев/ 164 прививки;

Черниговская область – 252 случая/ 198 прививок.

В официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных Крыму и районах Донецкой, Луганской областей.

За сутки в стране сделали 54 270 тестирований, в частности 26 432 методом ПЦР и 6316 методом ИФА, а также 21 522 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 9 240 911 ПЦР-тестирований.

Крым этого, 4531 человек получил прививку против COVID-19 за 24 апреля. Всего вакцинировано 526 916 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – пятеро.

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