В Украине более 2000 человек с коронавирусом попали в больницы за сутки
В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали в 3915 человек, к тому же 2079 из них понадобилась госпитализация из-за осложнений болезни. На утро 24 января общее количество заражений в стране достигло уже 1 191 812.
COVID-19 унес еще 83 жизни, а в целом с начала пандемии от него умерл 21 861 человек, в то же время 947 514 смогли вылечиться (+5407 за сутки). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновились данные и на сайте СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 320, Ивано-Франковской – 292, Киевской – 242 и г. Киев – 240, на Днепропетровщине – 236. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 240 случаев;
Винницкая область – 122 случая;
Волынская область – 73 случая;
Днепропетровская область – 236 случаев;
Донецкая область – 110 случаев;
Житомирская область – 164 случая;
Закарпатская область – 188 случаев;
Запорожская область – 198 случаев;
Ивано-Франковская область – 292 случая;
Киевская область – 242 случая;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 79 случаев;
Львовская область – 320 случаев;
Николаевская область – 199 случаев;
Одесская область – 89 случаев;
Полтавская область – 141 случай;
Ривненская область – 96 случаев;
Сумская область – 118 случаев;
Тернопольская область – 119 случаев;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 104 случая;
Хмельницкая область – 203 случая;
Черкасская область – 78 случаев;
Черновицкая область – 186 случаев;
Черниговская область – 157 случаев.
Напомним: в официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции в Украине нет данных о ситуации с этим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
За сутки было проведено 23 081 тестирование на диагностику COVID-19, в частности, 17 600 методом ПЦР и 5481 методом ИФА. За все время пандемии – 6 098 095 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Врач-инфекционист Киевской ГКБ №4 Евгений Дубровский объяснил, почему коронавирус в Украине якобы отступает, судя по официальной статистике, однако смертность от этой болезни не падает.