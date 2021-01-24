В Украине более 2000 человек с коронавирусом попали в больницы за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
7,2 т.
Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали в 3915 человек, к тому же 2079 из них понадобилась госпитализация из-за осложнений болезни. На утро 24 января общее количество заражений в стране достигло уже 1 191 812.

COVID-19 унес еще 83 жизни, а в целом с начала пандемии от него умерл 21 861 человек, в то же время 947 514 смогли вылечиться (+5407 за сутки). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновились данные и на сайте СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 320, Ивано-Франковской – 292, Киевской – 242 и г. Киев – 240, на Днепропетровщине – 236. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 240 случаев;

  • Винницкая область – 122 случая;

  • Волынская область – 73 случая;

  • Днепропетровская область – 236 случаев;

  • Донецкая область – 110 случаев;

  • Житомирская область – 164 случая;

  • Закарпатская область – 188 случаев;

  • Запорожская область – 198 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 292 случая;

  • Киевская область – 242 случая;

  • Кировоградская область – 43 случая;

  • Луганская область – 79 случаев;

  • Львовская область – 320 случаев;

  • Николаевская область – 199 случаев;

  • Одесская область – 89 случаев;

  • Полтавская область – 141 случай;

  • Ривненская область – 96 случаев;

  • Сумская область – 118 случаев;

  • Тернопольская область – 119 случаев;

  • Харьковская область – 118 случаев;

  • Херсонская область – 104 случая;

  • Хмельницкая область – 203 случая;

  • Черкасская область – 78 случаев;

  • Черновицкая область – 186 случаев;

  • Черниговская область – 157 случаев.

Прирост новых заражений COVID-19 и тех, кто продолжает болеть им в Украине

Напомним: в официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции в Украине нет данных о ситуации с этим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Ежедневный прирост выздоровлений и смертей от коронавируса в Украине

За сутки было проведено 23 081 тестирование на диагностику COVID-19, в частности, 17 600 методом ПЦР и 5481 методом ИФА. За все время пандемии – 6 098 095 ПЦР-тестирования.

Данные по коронавирусу в Украине
COVID-карта Украины

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