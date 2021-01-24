В Украине более 2000 человек с коронавирусом попали в больницы за сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали в 3915 человек, к тому же 2079 из них понадобилась госпитализация из-за осложнений болезни. На утро 24 января общее количество заражений в стране достигло уже 1 191 812.

COVID-19 унес еще 83 жизни, а в целом с начала пандемии от него умерл 21 861 человек, в то же время 947 514 смогли вылечиться (+5407 за сутки). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, обновились данные и на сайте СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 320, Ивано-Франковской – 292, Киевской – 242 и г. Киев – 240, на Днепропетровщине – 236. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 236 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 188 случаев;

Запорожская область – 198 случаев;

Ивано-Франковская область – 292 случая;

Киевская область – 242 случая;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 79 случаев;

Львовская область – 320 случаев;

Николаевская область – 199 случаев;

Одесская область – 89 случаев;

Полтавская область – 141 случай;

Ривненская область – 96 случаев;

Сумская область – 118 случаев;

Тернопольская область – 119 случаев;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 104 случая;

Хмельницкая область – 203 случая;

Черкасская область – 78 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Напомним: в официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции в Украине нет данных о ситуации с этим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

За сутки было проведено 23 081 тестирование на диагностику COVID-19, в частности, 17 600 методом ПЦР и 5481 методом ИФА. За все время пандемии – 6 098 095 ПЦР-тестирования.

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