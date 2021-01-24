В Киеве и области за сутки насчитали меньше 500 заражений COVID-19

В Киеве на утро 24 января количество случаев коронавируса превысило 126 118, ведь только за минувшие сутки заражение им подтвердили в 240 человек, что на два меньше, чем в области.

Отметим, что гораздо больше людей смогли побороть болезнь за это время, однако столичный регион остался в лидерах среди всех в Украине по суточному приросту заражений, свидетельствуют данные, которые обновил сайт СНБО.

Согласно им, от COVID-19 в городе умерли 2278 человек (+6 за сутки), а 57 887 смогли побороть этот недуг и вылечились (+915).

Сейчас активными больными остаются 65 953 киевлянина, при этом 142 546 имеют подозрения на инфицирование.

В Киевской области прибавилось 242 новых больных коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев выросло до 67 762.

Болезнь унесла 1104 жизни (+2 за сутки), однако 51 574 жителя области вылечились (+374). Здесь COVID-19 продолжают болеть 15 084 человека, еще 71 191 подозревает у себя заражения им.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная от 00:00 понедельника, 25 января, на всей территории Украины продолжит действовать адаптивный карантин. В Госпродпотребслужбе Киева напомнили, какие запреты будут оставаться в этот период в столице.