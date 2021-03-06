Голубовская назвала год, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

Ослабление эпидемии коронавируса должно начаться не раньше 2022-го года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, в целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются, но он точно не исчезнет из человеческой жизни, просто не будет таким агрессивным.

"Вакцинация может приостановить распространение коронавируса, но не остановит его, так как у инфекционной патологии нет стоп-крана. Иммунная система будет формироваться естественным путем, к тому же есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022-го года", – отметила инфекционист.

По ее словам, в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. Но в целом COVID-19 не поддается никаким прогнозам, они не сбываются, но он точно не исчезнет из человеческой жизни, просто будет не таким агрессивным, как сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний рост заболеваемости коронавирусом в Украине был прогнозируемым, поскольку в феврале кривая по острым респираторным инфекциям ежегодно шла вверх. Вскоре вспышки инфекции покроют и другие регионы страны.