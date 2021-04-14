В Украине 14,5 тысяч новых больных COVID-19, а 467 человек скончались
По состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 1 887 338 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 553 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 38 225 человек (+467 за сутки), а 1 442 618 пациентов (+12 384) полностью победили болезнь. Данные опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил их также сайт СНБО.
Среди новых больных – 612 детей и 426 медработников. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев – 1457, Харьковской области – 1255, Львовской – 963, Одесской – 906 и Полтавской – 900. Кроме этого, 5063 человек госпитализировали.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1457 случаев;
Винницкая область – 380 случаев;
Волынская область – 374 случая;
Днепропетровская область – 606 случаев;
Донецкая область – 837 случаев;
Житомирская область – 392 случая;
Закарпатская – 157 случаев;
Запорожская область – 876 случаев;
Ивано-Франковская область – 162 случая;
Киевская область – 845 случаев;
Кировоградская область – 120 случаев;
Луганская область – 321 случай;
Львовская область – 963 случая;
Николаевская область – 422 случая;
Одесская область – 906 случаев;
Полтавская область – 900 случаев;
Ривненская область – 616 случаев;
Сумская область – 463 случая;
Тернопольская область – 469 случаев;
Харьковская область – 1255 случаев;
Херсонская область – 208 случаев;
Хмельницкая область – 854 случая;
Черкасская область – 581 случай;
Черновицкая область – 204 случая;
Черниговская область – 185 случаев.
В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.
За сутки в Украине сделали 134 342 тестирования: 54 353 методом ПЦР, 22 539 методом ИФА и 57 450 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 8 770 753 ПЦР-тестов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине расширили список "красных" зон карантина – с 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.