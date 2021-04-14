В Украине 14,5 тысяч новых больных COVID-19, а 467 человек скончались

По состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 1 887 338 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 553 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 38 225 человек (+467 за сутки), а 1 442 618 пациентов (+12 384) полностью победили болезнь. Данные опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил их также сайт СНБО.

Среди новых больных – 612 детей и 426 медработников. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев – 1457, Харьковской области – 1255, Львовской – 963, Одесской – 906 и Полтавской – 900. Кроме этого, 5063 человек госпитализировали.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1457 случаев;

Винницкая область – 380 случаев;

Волынская область – 374 случая;

Днепропетровская область – 606 случаев;

Донецкая область – 837 случаев;

Житомирская область – 392 случая;

Закарпатская – 157 случаев;

Запорожская область – 876 случаев;

Ивано-Франковская область – 162 случая;

Киевская область – 845 случаев;

Кировоградская область – 120 случаев;

Луганская область – 321 случай;

Львовская область – 963 случая;

Николаевская область – 422 случая;

Одесская область – 906 случаев;

Полтавская область – 900 случаев;

Ривненская область – 616 случаев;

Сумская область – 463 случая;

Тернопольская область – 469 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 208 случаев;

Хмельницкая область – 854 случая;

Черкасская область – 581 случай;

Черновицкая область – 204 случая;

Черниговская область – 185 случаев.

В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

За сутки в Украине сделали 134 342 тестирования: 54 353 методом ПЦР, 22 539 методом ИФА и 57 450 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 8 770 753 ПЦР-тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине расширили список "красных" зон карантина – с 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.