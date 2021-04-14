В Украине 14,5 тысяч новых больных COVID-19, а 467 человек скончались

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2 минуты
10,6 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 1 887 338 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 553 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 38 225 человек (+467 за сутки), а 1 442 618 пациентов (+12 384) полностью победили болезнь. Данные опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook, обновил их также сайт СНБО.

Среди новых больных – 612 детей и 426 медработников. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев – 1457, Харьковской области – 1255, Львовской – 963, Одесской – 906 и Полтавской – 900. Кроме этого, 5063 человек госпитализировали.

Данные по коронавирусу в Украхини в сутки

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1457 случаев;

  • Винницкая область – 380 случаев;

  • Волынская область – 374 случая;

  • Днепропетровская область – 606 случаев;

  • Донецкая область – 837 случаев;

  • Житомирская область – 392 случая;

  • Закарпатская – 157 случаев;

  • Запорожская область – 876 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 162 случая;

  • Киевская область – 845 случаев;

  • Кировоградская область – 120 случаев;

  • Луганская область – 321 случай;

  • Львовская область – 963 случая;

  • Николаевская область – 422 случая;

  • Одесская область – 906 случаев;

  • Полтавская область – 900 случаев;

  • Ривненская область – 616 случаев;

  • Сумская область – 463 случая;

  • Тернопольская область – 469 случаев;

  • Харьковская область – 1255 случаев;

  • Херсонская область – 208 случаев;

  • Хмельницкая область – 854 случая;

  • Черкасская область – 581 случай;

  • Черновицкая область – 204 случая;

  • Черниговская область – 185 случаев.

В официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму.

За сутки в Украине сделали 134 342 тестирования: 54 353 методом ПЦР, 22 539 методом ИФА и 57 450 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 8 770 753 ПЦР-тестов.

COVID-карта Украины
Коронавирус в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине расширили список "красных" зон карантина – с 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов