В Україні поширюються п'ять різновидів COVID-19 – ЦГЗ

В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка поширилася з Китаю.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я на офіційному сайті. П'ять генетичних варіантів цієї лінії, виявили в Україні:

В1 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Італії;

В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великобританії;

В1.5 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Іспанії;

В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на шести континентах.

У ЦГЗ розповіли, що такі результати отримали, беручи до уваги аналізи, взяті в пацієнтів із дев'яти регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та Києва.

Ці зразки Вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ відправила експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я для секвенування геному (генетичного аналізу).

"Щоб зафіксувати мутацію, треба досліджувати вибірку зразків – кожен зразок окремо. Геном вірусу розрізають на дуже дрібні частинки і ці частинки завдяки реагентам і спеціальному обладнанню – секвенаторам – вивчають і фіксують зміни в геномі вірусу", – пояснили в ЦГЗ.

Пресслужба наголосила, що із січня 2021-го референс-лабораторія ЦГЗ буде щомісяця відправляти репрезентативну вибірку зразків для таких аналізів. Це пояснили проханням ВООЗ збільшити обсяги секвенування, оскільки останнім часом "набуває особливої важливості відстеження змін у геномі вірусу SARS-CoV-2".

Крім того, у 2021 році Центр планує закупити секвенатор і необхідні реагенти й почати дослідження геному вірусу на базі власної референс-лабораторії.

Також зараз секвенування в Україні самостійно здійснює група молодих учених. Вони досліджують 200 зразків, узятих в українців, які були інфіковані SARS-CoV-2 у червні-грудні. Дослідження має закінчитися в січні 2021 року.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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