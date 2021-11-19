Главврач Мостепан: 97% ковидных больных невакцинированные, а в реанимации – 25-летние. Эксклюзивное интервью

Медики фиксируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Киеве. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в больницы с заражением все больше попадают дети, а 85% взрослых пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Главный врач 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан в интервью OBOZREVATEL рассказала о нынешней ситуации с COVID-19, процессе лечения и вакцинации, которая в настоящее время является единственным выходом из карантина для страны.

– Какая у вас в больнице ситуация с коронавирусом?

– Если вообще смотреть на статистику и цифры, ситуация крайне напряженная. Люди, которые сейчас попадают в больницу, абсолютно все кислородзависимые.

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Для понимания: у нас сейчас за сутки тратится около 7 тонн кислорода. На пике прошедшей волны в самое тяжелое время этот показатель составлял около 5 тонн. А до коронавируса годовая потребность больницы составляла 4,5 тонны.

У нас есть 20-тонный криоцилиндр, который обеспечивает 455 точек центральной подачи кислорода, а также дополнительно кислородные концентраторы.

Что настораживает – это возраст. К примеру, недавно ночью к нам попала девушка 25 лет, которую отправили "транзитом" в реанимацию. Это были седьмые сутки заболевания. Сразу.

Тут есть люди в возрасте 33, 35, 40, 50 лет. Конечно, возрастные тоже есть, но тот процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует. Кроме того, начали также тяжело болеть дети, чего не было ни при первой, ни при второй волне пандемии.

Мы четко видим, насколько агрессивно идет течение этой болезни, декомпенсируются состояния, насколько они необратимы. Мне кажется, что здесь не о чем говорить и единственный наш выход и спасение на сегодняшний день – это массовая вакцинация.

Опять же факты: на сегодняшний день у нас в больнице находится около 3% вакцинированных. 97% – это невакцинированные пациенты, в реанимации лежат те, кто не получил прививку.

– Среди вакцинированных сейчас в реанимации есть больные?

– На сегодняшний день нет. Но были единицы. Подчеркиваю – единицы. Основной процент вакцинированных имеет легкое течение, все они амбулаторные и даже в больницу попадают единицы. Это люди, которые должны были попасть, потому что имеют сопутствующие серьезные заболевания.

Если у молодого человека есть все шансы переболеть в легкой, средней степени тяжести, то у возрастных пациентов и имеющих определенные риски эти шансы гораздо меньше. Ответственность должна быть не только относительно своего здоровья, но и ко всему окружению, социуму, в котором мы живем. Это нельзя назвать личным делом, как у нас некоторые кричат. Это инфекционные заболевания и человек уже становится источником инфицирования.

– Сейчас в Украине покупают сертификаты. Были ли в больнице случаи, когда человека госпитализируют, а он потом признается, что его купил?

Лично у нас не было, но я слышала, что бывали в других больницах. Это ужасно, не только потому, что это обман и нарушение закона, но еще и дискредитация вакцинации. Так как близкие, родственники скажут: "Смотри, он вакцинировался и умер" или "он вакцинировался и видишь, как болел". А на самом деле, никто не вакцинировался.

– Изменился ли сам протокол лечения? Вы говорите, что сейчас нужно больше кислорода. Так же и другие лекарства необходимы?

В целом, это тот же протокол. Почему мы призываем всех вакцинироваться? Потому что нет специфического лечения, не придумали еще таких препаратов, которые конкретно боролись бы с самим вирусом.

Мы видим, что эта волна очень страшна для нас. Чтобы сохранить население, необходима массовая вакцинация для выработки коллективного иммунитета. Иного пути нет.

– В чем же причина такого количества тяжелых больных? Из-за штамма ''Дельта''?

– Конечно. Каждый раз вирус мутирует. К примеру, когда у нас была первая волна и мы только знакомились с коронавирусом, так первый, второй, третий месяц действительно были сложные случаи. Но мы принимали H1N1 грипп в свое время, там были более сложные геморрагические пневмонии, мы видели более сложных пациентов. Тогда было просто много кислородзависимых пациентов и конечно реанимация.

Во вторую волну тоже наблюдались почти все кислородзависимые, много тяжелых реанимационных. Но тогда госпитализировали пациента, если он настаивал. Если же сейчас смотреть по протоколам, все жестко – если сатурация свыше 92, то человек не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома.

На сегодняшний день мы видим, что просто массово идет дыхательная недостаточность и она развивается гораздо быстрее. Если раньше это был 10-11 день, сейчас это на 7-8 день.

Мы видим молодых людей. Идет очень быстрая, агрессивная, мгновенная смена состояний, быстрая декомпенсация всех хронических заболеваний, которые есть у человека. И я даже сказала бы, что не успевает лабораторная диагностика до клинической картины. Или наоборот – бывает, приезжает пациент и еще более-менее дышит, сатурация немного низкая, он весь возбужденный, вроде бы и активный. Производится обследование легких – а там 80% поражения. То есть мы понимаем, что день-два – и он рухнет.

Большинство пациентов также жалуется, что чувствуют себя нормально, а затем в один момент им становится плохо и они начинают задыхаться. И в этот момент, к сожалению, уже идут значительные изменения в легких и так далее. И мы уже говорим о запоздалой госпитализации. Но самое страшное – что возраст помолодел, болезнь протекает более агрессивно, попадают уже в больницу дети.

– В основном это молодежь?

– Нет, я бы не сказала. Все же возрастная группа преобладает. Но мы говорим, что если, например, в прошлую волну у нас 40, 35, 33 года – это были очень редкие пациенты, то сейчас видим, что с каждой неделей количество молодых людей постепенно увеличивается. Преимущественно, конечно, это группа риска и пожилые люди. Но и процент молодых людей увеличивается, а также смертность.

– А вообще смертность высока?

– Вы статистику видите? Да. Таких цифр, мне кажется, у нас еще никогда не было. Если говорить откровенно, это уже национальная безопасность должна...

– Киевская область уже усилила карантинные меры, столица предположительно также будет ужесточать.

– Конечно. В инфекционных болезнях есть два выхода. Первый – разъединить контакты, второй – вакцинироваться.

Да, мы долгое время не вернемся к привычной жизни, но чтобы посещать публичные места – нужна массовая вакцинация. Это все сделала Европа, наши соседи, Моршин известен своим примером тоже. Мы реально видим факты – вакцина работает, они удерживают эту ситуацию под контролем.

Или все время проводить в локдаунах, ограничениях, в разъединениях этой цепочки контактов.

– С 9 ноября начали невакцинированных госслужащих, учителей, а также врачей, как я понимаю, отстранять от работы.

– Врачей не отстраняют, потому что с ними все сложнее – тогда некому будет лечить. На самом деле, среди врачей охват вакцинированием фактически доходит до 100%. Кто работает с коронавирусом, даже самые скептические люди, уже давным-давно вакцинированы. Потому что они видят происходящее. Единственное – может быть маленький процент переболевших, и они не желают сразу вакцинироваться.

Мы видим масштаб трагедии, но трудно объяснять людям. Они думают, что все, как в прошлом или позапрошлом году. Нет, это совсем не так. Эта волна совсем не такая, как предыдущие. Пациенты гораздо хуже реагируют на терапию и поддаются лечению.

На сегодняшний день больные остаются ''положительными" очень долго. Если, например, в прошлом году в среднем мы больных 9 дней держали в койках, то сейчас меньше 12 дней никак. А некоторые пациенты могут у нас находиться и месяц и полтора.

– На аппаратах искусственного дыхания много пациентов?

– На сегодняшний день 42 человека. Это много.

Есть неинвазивная вентиляция легких – это на маске, и есть уже принудительная, когда полностью аппарат дышит за человека. 30% – это уже на ИВЛ и около 70% – на неинвазивной вентиляции.

– Кислорода вам еще хватает? Потому что недавно был кризис с кислородными заводами, которые пошли на регламентные работы.

– У нас надежный поставщик. Он нас через кризис провел, поддержал, мы прошли без перебоев. Ибо представьте себе количество наших пациентов и все на кислороде. Не дай Бог. Не хочу даже об этом говорить и думать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киев с 1 ноября находится в "красной" эпидемической зоне, в городе введены усиленные карантинные меры. Они в большей степени затрагивают невакцинированных граждан, без COVID-сертификата или отрицательного теста не могут пользоваться транспортом или посещать определенные заведения, массовые мероприятия и т.д.