В Киевской области усилят ограничительные меры в общественном транспорте: названа дата

Общественный транспорт в Киевской области с 13 ноября заработает с ужесточенными ограничительными мероприятиями. Пассажиры для поездки должны будут иметь при себе один из трех документов.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии по ТЕБ и ЧС, сообщил в Facebook глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин. Он назвал такие меры крайне необходимыми.

"Ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры с одним из таких документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справка о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія", – сообщил чиновник.

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Он подчеркнул, что до сих пор работу транспорта никак не ограничивали, однако "оттягивать этот момент уже не было возможности". В связи с этим Володин призвал жителей Киевщины вакцинироваться и "уберечь себя от тяжелого течения болезни".

Напомним, с 21 октября аналогичные требования были введены для проезда в межрегиональном транспорте. От водителей и пассажиров общественного транспорта потребовали COVID-сертификаты либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о выздоровлении. В то же время, использовать информацию о вакцинации в сервисе HELSI.me нельзя: сертификат может быть либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

Следует отметить, что на общенациональном уровне прекращать работу общественного транспорта в регионах на период усиления карантина не будут, однако в "красной" зоне ограничения для перевозок могут устанавливать чиновники на местах. Они имеют право либо ограничить работу транспорта, либо вовсе приостановить ее на уровне области. Но пока об этом речь не идет, поскольку такие меры не показывают эффективности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября Черкасская область войдет в "красную" зону адаптивного карантина. Там также планируется введение дополнительных ограничений по работе транспорта.