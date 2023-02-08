Королевскую с мужем заметили в Дубае, где нардепы ОПЗЖ хотели получить водительские права. Видео

Народные депутаты от скандальной фракции "ОПЗЖ" и по совместительству супружеская пара Наталья Королевская и Юрий Солод были замечены в Объединенных Арабских Эмиратах в момент получения водительских прав. По законам страны, такой документ доступен только ее резидентам, а значит украинские парламентарии не вынашивают планов скорейшего возвращения на родину.

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Об этом рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, опубликовав соответствующие кадры на своем Facebook. На них пара что-то бурно обсуждает в здании Администрации дорог и транспорта Дубая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пара приехала получить водительское удостоверение ОАЭ, а удостоверений народных депутатов Украины Королевская и Солод до сих пор не лишились. Хотя и написали соответствующие заявления", – написал он.

Напомним, что по данным украинской разведки, Королевская была в числе украинских политиков, кому один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу возглавить страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину СНБО опубликовал список парламентариев, которые немедленно покинули нашу страну. Больше всего депутатов, которые предпочли спасти собственные шкуры, позабыв о присяге народу, оказалось в рядах одиозной ОПЗЖ.

Неудивительно, что украинцы массово обратились к президенту Зеленскому с просьбой лишить мандатов всех политиков от этой партии. Глава государства ответил на петицию в соответствии с законом.

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