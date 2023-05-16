Королева Елизавета II оставила тайное послание, которое смогут открыть только в 2085 году: что о нем известно

8 сентября 2022 года закончилась эпоха – отошла в мир иной Елизавета II, королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций, правившая 70 лет и 7 месяцев. Преемником стал ее старший сын Чарльз ІІІ. Церемония коронации состоялась 6 мая 2023 г. в присутствии 2000 гостей.

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Елизавета ІІ – знаковая фигура в мировой истории. Она стала королевой в 25-летнем возрасте, а эпоха ее правления ознаменовалась важнейшими событиями ХХ и начала ХХІ веков. Стало известно, что королева оставила тайное послание, которое смогут открыть только в 2085 году. Детали рассказало издание Ifl Science.

Через 62 года люди будущего откроют тайное письмо, хранящееся в Сиднее. О содержании письма можно только догадываться. Единственное, что известно: послание адресовано мэру Сиднея и содержит указания о том, что открыть его можно не раньше 2085 года.

Письмо Елизаветы II хранится в надежном месте. СМИ сообщают, что даже члены семьи и ближайшее свита не знают, о чем идет речь в послании.

В инструкциях к письму указано, что "в день, который вы выберете в 2085 году, пожалуйста, откройте этот конверт и передайте гражданам Сиднея мое послание".

Письмо было написано Елизаветой II еще в 1986 году, то есть королева завещала, чтобы его открыли столетие спустя. В настоящее время документ хранится в запечатанной капсуле времени. Известно даже место хранения – здание королевы Виктории в Сиднее.

Людям будущего, несомненно, будет интересно узнать о тайном послании от королевы из прошлого.

Ранее OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию коронации Чарльза ІІІ. Известно, что церемония прошла с меньшим размахом, чем коронация Елизаветы II в 1953 году. Однако на подготовку была выделена рекордная сумма – 250 млн фунтов стерлингов.

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