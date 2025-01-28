Константинополь открыт к диалогу с Ватиканом касательно согласования общей даты Пасхи, – Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей прокомментировал согласование общей даты Пасхи для Рима и Константинополя. Он заявил, что Вселенский Патриархат готов к диалогу на этот счет.

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Об этом Варфоломей сказал в своей речи во Дворце Европы в день открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает "Укринформ". По его словам, недавние обмены между церквями Рима и Константинополя привели к более тесным церковным отношениям.

Вселенский Патриархат, отметил Варфоломей, все равно предан продвижению христианского единства не только через богословский диалог, но и через оживленные дискуссии об общей дате Пасхи.

"Мы верим, что совместное празднование исторического юбилея Никеи (Папа Римский Франциск должно совершить паломничество в Никею в мае – Ред.) должно вдохновить на свежий богословский разговор, а также на возобновление христианского сотрудничества", – сказал Патриарх.

Он добавил, что церкви и религиозные общины не только играют ключевую роль в личной или духовной жизни людей, но и имеют решающую роль в мобилизации институтов и обществ на разных уровнях.

Как сообщал OBOZ.UA, обычно верующие западного обряда (католики и протестанты) и восточного (православные и греко-католики) отмечают Воскресение Христово в разные даты. Однако в этом году дата католической и православной Пасхи совпадет, весь христианский мир будет отмечать праздник 20 апреля.

Также мы писали о том, как вычисляется день важнейшего христианского праздника, и рассказали, когда отмечается Светлое Воскресенье Христово в 2025-2030 годах.

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