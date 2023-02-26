''Кому на фронте нужен воин-калека?'' Бюрократы из ВВК отправили на передовую не восстановившегося после ранения военного. Фото

Украинского военного, раненного в боях с оккупантами, через 90 дней после получения травм снова решили отправить на фронт. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала мужчину здоровым, хотя он еще не долечился и постоянно испытывает боли.

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У защитника частично не работает рука, перебиты мышцы и суставы. Об этом военнослужащий Юрий Лабяк из Хмельницкого рассказал на своей странице в Facebook.

"Я был мотивированным добровольцем. Не косил, сам пришел в батальон. Просился!...После этой истории, что осталось от моей мотивации? Может я не прав в чем-то?" – написал он.

Лабяк объяснил, что в случае, когда солдат лечится более 90 дней, его травма считается тяжелой, поэтому человека нужно признать ограниченно пригодным или же назначить ему соответствующую группу инвалидности.

"Но! ВВК выполняя преступное указание какого-то советского го*на, признает здоровым! Дальше, я с этим решением, приезжаю в часть, где мне говорят, что я три месяца "отдыхал", значит что? Пи**уй в окопы! все мои разговоры о том, что я не могу, потому что рука правая не работает, будут рассматриваться как симуляция?" – пишет Лабяк.

Он отметил, что то, что травмированный военный был признан пригодным для продолжения службы, лишь принесет вред его подразделению. Оказавшись на передовой, солдат, который до сих пор болеет и испытывает боли, не сможет выполнять задания. Таким образом от просто станет обузой для своих побратимов даже при желании воевать, несмотря на травму.

К счастью, у этой истории достаточно адекватное продолжение – Юрий приехал на фронт, где командир дал ему отпуск, чтобы защитник мог долечиться.

"Это, исключительно, человеческое отношение командования моего батальона! И у других, могло бы быть не так весело. А вот вопрос к ВВК, остается! Потому что, по всем правилам, они должны сделать меня ограниченно пригодным и долечить! Кто это придумал? Кому это нужно? Какая польза из этого?" – добавил воин.

Такие случаи, к сожалению, не единичны. Основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова не только поделилась постом Юрия, но и рассказала в Facebook историю своего друга.

В сентябре он получил контузию, но остался на фронте и через полгода стремительно начал терять зрение.

"Когда он приехал в Одессу на день в командировку, я повела его к врачу где мы услышали "вы что??? Это инвалидность. Он ослепнет! ему нужно срочное лечение и полное обследование. Парень вернулся на фронт и благодаря тому, что у него нормальный командир, его отпустили на лечение. Лечение (если это можно так назвать, но это будет отдельным постом) закончилось через неделю – пиз..й на фронт. Зрение все равно будешь терять. Направлять на ВВК или нет, пусть командир отправляет", – пишет Ножевникова.

Чем закончится эта история, пока неизвестно, ведь на фронт военный отправляется только сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который запретит отправлять на фронт мобилизованных без подготовки. Он предусматривает установление трехмесячного срока военных учений.

Это произошло после большой огласки гибели украинца Богдана Покитко, который пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки.

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