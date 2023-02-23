В Раду внесли законопроект, который запретит отправлять мобилизованных в зону боевых действий без подготовки

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который запретит отправлять на фронт мобилизованных без подготовки. Он предусматривает установление 3-месячного срока военных учений.

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Соответствующий проект закона №9050 "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно минимального срока военной подготовки мобилизованных" опубликован на портале парламента. Его инициатором выступил депутат девятого созыва от провластной партии "Слуга народа" Георгий Мазураш.

В документе предлагается внести изменения в статью 39. Именно – часть первую после третьего абзаца дополнить двумя новыми. Речь идет и о тех военных, которые давно прошли срочную службу.

Поправки выглядят таким образом:

1. "Мобилизованные, которые до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не меньше, чем трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного)".

2. "Мобилизованные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не меньше, чем одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного)".

Как известно, на сегодняшний день, мужчины с боевым опытом или срочной службой в армии за плечами, могут сразу попасть в воинские части.

Обычно неподготовленные военнообязанные сначала проходят через учебные центры.

Но при этом действующим законодательством не определен срок прохождения такой учебы. Поэтому он может составлять любой период – как 14 дней, так и 72.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на фронте погиб житель Тернополя Богдан Покитко. Он пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки. Его гибель вызвала резонанс в общественности. Люди требуют расследования.

Ранее родственники и близкие погибшего рассказали о его истории в сети – до отправки на фронт он лишь раз был на полигоне. Родные Богдана Покитко решили предоставить этой истории максимальную огласку, чтобы были сделаны выводы.

После этого, в Тернопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего Покитко. Также в ТЦК пообещали провести служебную проверку, по результатам которой будут установлены ответственные за подготовку и обучение личного состава.

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