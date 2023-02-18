На фронте погиб житель Тернополя, которого отправили на передовую без подготовки: общественность возмущена и требует расследования

На фронте погиб житель Тернополя Богдан Покитко. Он пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки. Его гибель вызвала резонанс в общественности. Люди требуют расследования.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Огородник. Она рассказала, что Покитко мобилизовали на остановке и попросила огласки этой трагической истории (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тернополянин воевал на Донецком направлении. Он погиб 16 февраля.

"Богдан был призван во 2-й половине января 2023 года путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь. Обучение боец в учебной части и на полигоне не проходил. Он не проходил обучение обращению с оружием. В армии – не служил. Результат – 16 февраля 23 года нет Богдана, нет друга, нет сына, нет любимого человека. Прошел месяц от вручения повестки. Позор всем ответственным лицам – это будет на вашей совести!" – заявила Огородник.

В соцсетях люди также возмущены тем, что в военкомате не обратили внимания, что родной брат Богдана – Михаил – уже служит в ВСУ и мать остается сама без должной опеки и помощи.

Городской голова Тернополя Сергей Надал опубликовал некролог, под которым сотни жителей Тернополя выражают свое возмущение по этому поводу. После такой реакции мэр пообещал разобраться, как неподготовленный Покитко, которому только вручили повестку, попал в штурмовой батальон.

"Виноватые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Сколько еще таких ребят моде погибнуть из-за безнаказанности", "Позор", "Пусть идут, еще те, что в военкомате сидят у них и практика есть и опыт есть", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, если мужчине пришла повестка, это не значит, что его сразу должны отправить на позиции. Об этом сказала Наталья Гуменюк, которая возглавляет пресс-центр Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг".

Ранее Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Также утверждены порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для работы экономики и жизнедеятельности населения в военное время.

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