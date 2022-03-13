Командование оккупантов задним числом увольняет российских военных, попавших в плен в Украине, – журналист

Российское военное командование решило уволить из службы посланных на войну против Украины военных, которые попали в плен. Причем увольнение датируется задним числом – 23 февраля, то есть за день до вторжения войск страны-агрессора на украинскую территорию.

В РФ пленных оккупантов преподносят как "предателей родины". Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Он отметил, что соответствующий приказ главы российского Минобороны №31 был издан 10 марта 2022 года. Документ получил название "Об оптимизации условий проведения специальной военной операции на территории Украины путем принятия срочных кадровых решений в связи со сложившейся ситуацией".

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"А ситуация сложилась следующая: несколько сотен военнослужащих РФ попали в плен и их сейчас показывают по всем телеканалам, как в Украине, так и за рубежом. Поэтому, министр обороны РФ Сергей Шойгу решил наказать "предателей родины", уволив их с воинской службы задним числом (по состоянию на 23.02.2022)", – пишет Цимбалюк.

По его словам, это означает, что в провале "военной операции", колоссальном количестве потерянной технике, гибели тысяч солдат, сотнях сбитых самолетов и вертолетов, Шойгу винит не свой Генеральный штаб, который бездарно спланировал "спецоперацию". Тем временем вину в РФ возлагают на тех, кто "верой и правдой служил своей родине" и просто случайно остался жив, хоть и в плену.

Журналист предположил, что следующим шагом "генерала Шойгу", будут увольнения задним числом убитых военнослужащих в ходе войны против Украины.

"Не выплачивать же многомиллиардные компенсации семьям погибших", – подчеркнул Цимбалюк.

Отметим, что при этом РФ привлекает к войне против Украины наемников из Ливии, Сирии и ЦАР. Боевикам командование оккупантов обещает платить по $300 в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Генштаба ВСУ, в течение 17-ти суток войны против Украины РФ потеряла более 12 тыс. человек. Также враг несет значительные потери в технике.

В белорусских городах Мозырь и Гомель морги переполнены трупами российских оккупантов. С прошлой недели тела солдат вражеской армии сразу начали погружать в поезда "Российской железной дороги".

В самой РФ уже массово хоронят убитых в Украине оккупантов. Похороны проходят в разных городах страны-агрессора, в некоторых даже сразу по несколько.

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