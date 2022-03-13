Россия вербует наемников на войну с Украиной в Ливии, Сирии и ЦАР за $300 в месяц – ЦПД при СНБО

РФ продолжает привлекать боевиков из разных стран для участия в войне против Украины. За это страна-агрессор обещает наемникам жалованье в $300 на мест.

Цель – нанять до двух десятков добровольцев из Ливии, Сирии и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Несмотря на героические планы российского генералитета, в их войске заканчивается живая сила. Дезертирство, сдача в плен и самотравмирование – обычное дело в "королевской рате", – объясняют украинские специалисты.

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Они напомнили, что на прошлой неделе Украина объявила о прибытии 20 тысяч иностранных добровольцев. Они вступили в ряды Интернационального легиона при Силах теробороны ВСУ и вместе с украинцами борются против российских оккупантов.

РФ, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию в своей армии и увеличить шансы оккупантов, пошла на "хитрость" и решила привлечь к участию в боевых действиях против Украины 16 тысяч боевиков из Сирии, Ливии и ЦАР. Отмечается, что курирует процесс российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Как говорят, "благородным" воинам – "благородная" цель: участие в "освободительном движении на Донбассе". Более реально выглядит цель получения вознаграждения в $300 за месяц войны. А еще более реалистично, участие в войне – это фактически единственный шанс для населения этих "стран третьего мира" попасть в Европу. Ведь было объявлено: сдаешься в плен – попадаешь в ЕС", – отмечают в ЦПД при СНБО.

В то же время добавляют, что не все так просто. Ведь, чтобы попасть в Европу, нанятым РФ "добровольцам" сначала нужно будет выжить в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что наступление армии РФ захлебнулось, ведь ей не хватает ресурсов и сил для активизации боевых действий. Агрессор ищет усиление в Крыму и "Л/ДНР", проводя мобилизацию, а также привлекая наемников из африканских, арабских стран и непризнанных территорий.

Ранее РФ привлекла к войне против Украины "вагнеровцев", но те, как и "кадыровцы", продолжают обновлять статистику ликвидированных оккупантов.

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