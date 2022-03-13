В Россию массово пошли гробы из Украины: появились фото похорон из разных уголков страны-агрессора

В России начали массово хоронить убитых в Украине оккупантов. Похороны проходят в разных городах страны-агрессора.

В частности, об этом пишет блогер Денис Казанский. В сети и на местных сайтах появились соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"В Россию идут гробы из Украины. Обратил внимание, в каком гнилом запущенном бараке жил один из погибших карателей. И вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал крушить чужую страну и учить нас жизни", – возмутился Казанский.

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Другой блогер "Злой одессит" обратил внимание, что в некоторых городах захватчиков хоронят сразу по несколько человек.

"А еще не всех из моргов и рефрижераторов мамкам передали. И не всех передадут, кстати", – добавил он.

Напомним, что с начала вторжения в Украину войска страны-агрессора РФ понесли большие потери в живой силе и технике. На 17-й день войны ряды врага поредели на более чем 12 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что морги в белорусских городах Мозырь и Гомель переполнены трупами российских оккупантов. А с прошлой недели тела солдат вражеской армии начали сразу грузить в поезда "Российской железной дороги".

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