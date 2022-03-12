Потери России в войне против Украины растут с каждым днем: данные на 12 марта
С начала вторжения в Украину войска страны-агрессора РФ понесли большие потери в живой силе и технике. На 17-й день войны ряды врага поредели на более чем 12 тыс. человек, свыше 360 танков и 140 самолетов и вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на официальной Facebook-странице. Там также продемонстрировали фото уничтоженной нашими военными вражеской техники (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тыс. человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 1205 единиц;
автомобильной техники – 585;
танков – 362;
артиллерийских систем – 135;
вертолетов – 83;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 62;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;
самолетов – 58;
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 33;
беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7;
кораблей/катеров – 3.
Данные относительно потерь российских сил уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
По данным Генштаба ВСУ, у российских оккупантов наблюдается большая проблема с комплектованием резерва. Было замечено, что группы дезертиров из числа военных РФ выдвинулись к границам страны-агрессора. Украинские военные сдерживают массированное наступление врага и дают отпор по всем направлениям.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов. Также было попадание в беспилотник и четыре вертолета врага.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!