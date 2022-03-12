Потери России в войне против Украины растут с каждым днем: данные на 12 марта

С начала вторжения в Украину войска страны-агрессора РФ понесли большие потери в живой силе и технике. На 17-й день войны ряды врага поредели на более чем 12 тыс. человек, свыше 360 танков и 140 самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на официальной Facebook-странице. Там также продемонстрировали фото уничтоженной нашими военными вражеской техники (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тыс. человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 1205 единиц;

автомобильной техники – 585;

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танков – 362;

артиллерийских систем – 135;

вертолетов – 83;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 62;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

самолетов – 58;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 33;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7;

кораблей/катеров – 3.

Данные относительно потерь российских сил уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, у российских оккупантов наблюдается большая проблема с комплектованием резерва. Было замечено, что группы дезертиров из числа военных РФ выдвинулись к границам страны-агрессора. Украинские военные сдерживают массированное наступление врага и дают отпор по всем направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов. Также было попадание в беспилотник и четыре вертолета врага.

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