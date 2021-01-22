Командир ВСУ показала, как воюет на Донбассе с любимицей. Фото

В сети опубликовали фото молодой украинской защитницы с любимой собакой, которая также отправилась с ней в зону боевых действий на Донбассе.

Фотография появилась на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В посте отметили, что девушку зовут Полина Кравченко. Она занимает должность командира взвода в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. К рядам Вооруженных сил Украины военная присоединилась в 2017 году.

"Бони имеет несколько меньшую выслугу – всего несколько месяцев, и, как настоящий боец, перед выходом в зону ООС, прошла слаживание на полигоне. Бони – не просто собака: "Она мой заместитель по морально-психологическому обеспечению", – шутит Полина. Ведь щенок не дает личному составу грустить ни минуты. Сейчас девушки защищают нас с вами недалеко от Донецка. Украина должна знать своих защитников!" – рассказали волонтеры.

Ранее украинцев познакомили с историей военного медика Магнезии, которая смогла спасти пятерых тяжело раненых бойцов практически с поля боя. Службу на Донбассе с ней несет и ее пушистый друг – немецкая овчарка Рифф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Марина Соколова поделилась печальными историями о четырехлапых друзьях воинов на фронте, которые часто подвергались тяжелым травмам и даже погибали, спасая жизнь своим хозяевам.