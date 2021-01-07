Волонтери поділилися історією про медичку ЗСУ, яка врятувала п'ятьох бійців на полі бою

Українські волонтери поділилися історією шляху дівчини-медика на псевдо Магнезія. Їй вдалося врятувати життя тяжко поранених та травмованих воїнів Збройних сил України практично на полі бою.

Допис захисниці присвятили на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Виявилося, що справжнє ім'я медички – Вікторія. Вже впродовж трьох років вона рятує життя своїх побратимів на передовій.

Втім навіть в умовах воєнного побуту дівчина встигає постійно оновлювати свої знання, аби уміти надавати максимально ефективну допомогу бійцям.

"Я постійно перечитую протоколи надання допомоги, завантажую якісь нові підручники з інтернету й поновлюю знання. У моїй роботі постійний розвиток надважливий", – каже Магнезія.

Варто наголосити, що така старанність дівчини уже стала запорукою збереження життя п'ятьох Героїв. Так, Вікторії під час одного із загострень у зоні бойових дій на Донбасі разом зі своїми колегами вдалося врятувати трьох воїнів, які втратили кінцівки, і ще двох із тяжкими контузіями.

Окрім постійного навчання і напруженої служби на передовій, Магнезія завжди знаходить час для свого вірного друга – німецької вівчарки на прізвисько Ріфф.

"На таких, як Вікторія, й тримається наше військо. Лише з такими цінностями ми можемо не лише зберегти, а й побудувати цю країну", – підсумували волонтери історію про юну захисницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доброволець Микола Половий розповів, як незнайомий воїн, котрому дивом вдалося вижити після поранення в зоні ООС, просто посеред вокзалу дякував йому за подвиг усіх медиків на фронті.