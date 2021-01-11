Волонтерка поділилася зворушливими історіями воїнів ЗСУ про котів на війні

Воїни Збройних сил України, які захищають країну від ворога на Донбасі, обзавелися на війні домашніми улюбленцями, які стали для них справжніми побратимами. Тваринки теж зазнавали поранень внаслідок обстрілів позицій і нерідко рятували життя своїм господарям.

Зворушливими спогадами українських захисників, зокрема, про котів поділилася волонтерка Марина Соколова. Пост було опубліковано на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

"У одного була кішка Машка, яку довелося довго лікувати й вдалося виходити на позиціях біля Водяного. Але за декілька місяців її вбило струмом. Інший розказував про гарнющого білого здичавілого кота. Лише чекав поки дадуть їсти та відійдуть від миски, інакше не приходив. Через деякий час наважився підійти. Та й те, мабуть, через холодний зимовий дощ – змерз, і приліз під накриття на позиції. А за якусь годину заліз у спальник до мого друга", – зазначила дівчина.

За її словами, ще одне кошеня загинуло прямо на руках військового, врятувавши йому життя. Це трапилося у лютому 2015 року, коли противник обстріляв воїнів ЗСУ за декілька годин до чергового перемир'я. Міна прилетіла тоді прямо туди, де жили бійці. Осколки від неї "прошили" кошеня, яке лежало на руках в одного із захисників. Чоловік теж отримав поранення, але вижив.

"Пам'ятаю кожну історію, ніби її мені розказали вчора і точно знаю, що на війні є місце доброті. Вірю, що за кожним, іноді суворим, обличчям захисника ховається дуже добре серце і справжня відданість. Вони готові захищати кожного від ворога, просто їм для цього потрібно знати, що і ми не осторонь", – підсумувала волонтерка.

У мережі українці назвали чотирилапих друзів захисників маленькими янголятками.

"Це пухнасте створіння хоч трохи розвеселить душу. Будьте всі живі!", "Бережи наших хлопців, манюнє янголятко", "Воно також учасник бойових дій, душевна підтримка нашим хлопцям", "До поганих не йдуть... Божого захисту вам, Воїни!", "Дякуємо вам хлопці і вам теж, маленькі ласкаві божі створіння", "Всім потрібні ласка, тепло, любов. Найбільше цього не хватає нашим воїнам. Будьте здорові і повертайтеся до дому живими. А наші менші брати хай зігрівають ваші душі", – прокоментували українці.

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