Кого принудительно могут мобилизовать в июле и будут ли служить мужчины без опыта: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в армию.

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Обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией, и работники ТЦК и СП принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания. Об этом заявил начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап.

Первыми мобилизовали украинцев с военным опытом, однако сейчас страну защищают воины, которые могут не иметь предыдущего военного опыта. В то же время сотрудники ТЦК и СП в первую очередь обращают внимание на дефицитные специальности. Сейчас к таким относятся танкисты, артиллеристы. Также желательно наличие срочной службы.

По его словам, сейчас изменился принцип распределения мобилизованных по частям и определения специальности – теперь это делают уже после отправки в учебные центры.

"В рамках всеобщей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением отдельных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета", - заявил Арап.

Начальник Харьковского областного ТЦК заверил, что все военнообязанные призываются только через учебные центры, где они проходят подготовку. Распределение по подразделениям осуществляется непосредственно там.

"Личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А что касается специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями", – отметил начальник областного ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист объяснил, что консульства за границей не имеют права выдавать военнообязанным украинцам повестки.

Напомним, в июле под всеобщую мобилизацию в Украине могут попасть абитуриенты.

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