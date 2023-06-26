В каких случаях могут отменить отсрочку от мобилизации: разъяснение

Во время общей мобилизации в Украине военнообязанным может быть аннулирована отсрочка, которую они получили ранее. Соответствующее решение принимается территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Основания для отсрочки от призыва при мобилизации определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ее может получить любой военнослужащий, подтвердив свое право. Однако документом также предусмотрен ряд случаев, когда отсрочка от мобилизации может быть аннулирована:

– если инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;

– если непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК;

– при достижении 18 лет одного из трех детей на содержании военнообязанного;

– при исчезновении необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (муж, жена, родители);

– если исчезла необходимость опеки за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

– если уже нет нужды опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК;

– если больше не нужно заботиться о недееспособном лице;

– если утрачен статус народного депутата;

– в случае увольнения лица со службы в учреждении, которое находится в перечне части 14 статьи 23 Закона;

– в случае окончания учебы в вузах, в аспирантуре, докторантуре, а также увольнения с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, где он работал как на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно педагогических работников;

– истек срок действия бронирования и он не восстановлен;

– в случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказ) или его отмену;

– в случае завершения предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– если предприятие, учреждение, организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органа;

– в случае ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставляющие бронирование;

– если военнообязанный уволен из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

Напомним, ранее сообщалось, что право на отсрочку имеют граждане, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или в определенных сферах экономики. Также основанием для отсрочки может стать инвалидность членов семьи в ряде определенных законом случаев.

"Важно, что правом на отсрочку можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего. Отсрочку не могут предоставить, если военнообязанный был призван на военную службу и отнесен к личному составу воинской части", – пояснил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– некоторые категории граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ из-за бронирования на работе. Но следует понимать, что бронь касается только военнообязанных, а не военнослужащих;

– летом этого года, в частности, уже в июле, под общую мобилизацию могут попасть украинские абитуриенты. Это может произойти в так называемый промежуточный период.

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