Могут ли представители военкоматов приходить домой к военнообязанным во время мобилизации: разъяснение

В Украине из-за войны РФ продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет. Во время действия военного положения для уточнения данных граждан, подлежащих призыву, предусматривается подомовой обход.

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Это предусмотрено постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487, которое установило новые правила организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. OBOZREVATEL рассказывает, что закон говорит о визитах представителей военкоматов к военнообязанным домой во время мобилизации.

Так, в постановлении указано, что не ранее одного раза в год учетные данные карт первичного учета граждан, состоящих на персонально-первичном воинском учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:

– с учетными данными в списках персонального воинского учета предприятий, учреждений и организаций, в которых они работают (обучаются);

– с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала Дія;

– с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Для сверки и уточнения данных военнообязанных разрешается подворный или подомовой обход.

Происходят такие обходы в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

Их целью является проверка наличия и состояния военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

В Украине изменили порядок воинского учета: что нового?

Согласно постановлению №1487, военнообязанных украинцев будут возвращать из-за границы. В то время как информацию о безработных военнообязанных будут передавать в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, или бывшие военкоматы).

В целом, чиновники утвердили ряд изменений в процедуре воинского учета, но основные нововведения предполагают, что:

– работники военкоматов смогут делать придомовые обходы для проверки данных о призывниках. Для этого ТЦК должен получить официальное разрешение от руководства населенного пункта;

– личную информацию мужчины призывного возраста смогут предоставлять центрам комплектования через мобильное приложение Дія;

– вся информация государственных баз данных будет синхронизироваться с Единым государственным реестром военнообязанных;

– принимать на работу военнообязанных смогут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет;

– центры занятости будут передавать информацию о безработных военнообязанных ;

– воинский учет военнообязанных украинцев, после 24 февраля уехавших из Украины, будут вести дипломатические ведомства. Они будут способствовать возвращению таких граждан в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Верховная Рада определила, что во время войны не призываются на службу украинцы по нескольким категориям. О том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, читайте по ссылке.

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