Могут ли представители военкоматов приходить домой к военнообязанным во время мобилизации: разъяснение
В Украине из-за войны РФ продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет. Во время действия военного положения для уточнения данных граждан, подлежащих призыву, предусматривается подомовой обход.
Это предусмотрено постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487, которое установило новые правила организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. OBOZREVATEL рассказывает, что закон говорит о визитах представителей военкоматов к военнообязанным домой во время мобилизации.
Так, в постановлении указано, что не ранее одного раза в год учетные данные карт первичного учета граждан, состоящих на персонально-первичном воинском учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:
– с учетными данными в списках персонального воинского учета предприятий, учреждений и организаций, в которых они работают (обучаются);
– с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала Дія;
– с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.
Для сверки и уточнения данных военнообязанных разрешается подворный или подомовой обход.
Происходят такие обходы в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.
Их целью является проверка наличия и состояния военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.
В Украине изменили порядок воинского учета: что нового?
Согласно постановлению №1487, военнообязанных украинцев будут возвращать из-за границы. В то время как информацию о безработных военнообязанных будут передавать в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, или бывшие военкоматы).
В целом, чиновники утвердили ряд изменений в процедуре воинского учета, но основные нововведения предполагают, что:
– работники военкоматов смогут делать придомовые обходы для проверки данных о призывниках. Для этого ТЦК должен получить официальное разрешение от руководства населенного пункта;
– личную информацию мужчины призывного возраста смогут предоставлять центрам комплектования через мобильное приложение Дія;
– вся информация государственных баз данных будет синхронизироваться с Единым государственным реестром военнообязанных;
– принимать на работу военнообязанных смогут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет;
– центры занятости будут передавать информацию о безработных военнообязанных ;
– воинский учет военнообязанных украинцев, после 24 февраля уехавших из Украины, будут вести дипломатические ведомства. Они будут способствовать возвращению таких граждан в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Верховная Рада определила, что во время войны не призываются на службу украинцы по нескольким категориям. О том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, читайте по ссылке.
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